哀悼民眾始於汶川大地震　中共領導人首次集體哀悼空難遇難者

中國東航空難發生七天後，習近平等中共領導人向空難遇難者默哀。

據中國官媒新華社報道，3月28日，中共中央政治局召開會議「研究近期有關工作」。會議開始時，經習近平提議，出席會議的中央政治局委員等全體起立，向「3·21」東航空難遇難者默哀。

公開資料顯示，這是中共領導人首次為中國空難遇難者集體默哀。

3月26日，中國國務院委派的應急處置指揮部確認，「3·21」中國東方航空公司MU5735航班上123名乘客和9名機組人員全部遇難。

東航MU5735客機3月21日下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。失事客機機型為美國波音737-800，機齡不到七年。

中共領導人首次為中國普通民眾舉行哀悼活動是在汶川大地震發生後。

2008年5月12日，四川汶川發生特大地震。這是中共建政後破壞性最強、波及範圍最廣、救災難度最大的一次地震，涉及四川、甘肅、陝西、重慶等10個省區市，4,625萬多人受災，69,227人遇難，17,923人失蹤。

汶川大地震發生後，中國國務院決定，2008年5月19日至21日為全國哀悼日。這是中國歷史上第一次為普通民眾設立全國哀悼日。5月19日，在汶川大地震發生7天后，胡錦濤等中共領導人在北京中南海向遇難者默哀三分鐘。

2020年4月4日，清明節，新冠肺炎疫情全國哀悼日，習近平等在北京中南海懷仁堂前默哀。（新華社）

此後，中國又多次為在重大災難中罹難的普通民眾設立全國哀悼日。

2010年4月青海玉樹地震，造成2,698人遇難，270人失蹤，中國設立全國哀悼日。同年8月甘肅舟曲特大山洪泥石流，造成1,501人遇難，264人失蹤，又設立全國哀悼日。2020年清明節，中國再次設立全國哀悼日，悼念新冠肺炎（COVID-19）疫情犧牲烈士和逝世民眾。這三次全國哀悼日，中共領導人均集體出席哀悼活動。

另外，2013年四川蘆山地震，造成196人遇難，21人失蹤。中共中央政治局常委會召開會議部署抗震救災。會議開始時，習近平、李克強等中共七常委為地震遇難者和在搶險救災中犧牲的戰士默哀。