東航MU5735空難｜一家三口首搭飛機遇死劫　最後影片曝光網民淚崩

【東方航空MU5735／墜機／空難／失事】東方航空MU5735航班上周一（3月21日）墜毀，國家應急處置指揮部確認，機上123名旅客及9名機組人員「全部遇難」。有乘客家屬表示，其姐姐與姐夫原為了帶1歲半外甥女到廣州求醫而乘飛機，而他們登機前發送予家屬的影片，見到外甥女在候機室仍蹦蹦跳跳，結果卻搭上了失事MU5735航班成「送命航班」，哭訴「這是他們第一次坐飛機，也是最後一次」。



+ 1

《中國青年報》報道，有來自雲南玉溪市的乘客家屬悲痛表示，其26歲姐姐谷函宇及28歲姐夫郭增強，為了帶患有流行性腮腺炎的1歲半女兒郭予沫到廣州求醫，原本是乘坐當日早上10時許另一航班，惟該航班臨時取消，結果一家三口搭上了失事的東航MU5735航班。

家屬指出，當日早上11時許，姐姐登機前拍下了登機牌照片，並向家人傳送了了2段影片，其中1段見到外甥女在候機室裏蹦蹦跳跳，雀躍非常，另1段則見到外甥女被口罩蓋着眼睛，姐夫於是替她把口罩拉到正確位置，場面溫馨，誰知下一刻本來接送外甥女去求醫救命的航班，卻變成了「送命的航班」，家屬悲嘆「這是他們第一次坐飛機，也是最後一次」。

家屬指出，事發當日早上11時許，姐姐登機前拍下了登機牌照片，並向家人傳送了了2段影片，沒料到從此永別。（中國青年報圖片）

家屬指谷爸爸得知飛機出事消息當場暈倒，家屬哭訴「姐姐，不是說好一直陪伴嗎？誰讓你離開我，離開這個家庭了？還有我1歲多的外甥女，你還這麼小，為什麼要經歷這種令人難以承受的事？」，透露出悲痛心情。

事件引來微博網民傷心慨嘆，直指「看不得這個，哭了…」、「第一次也是最後一次，太難過」、「悲！都還很年輕」、「好難過…」，亦有網民感嘆「唉…世事無常」、「珍惜眼前人」。