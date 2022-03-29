中國常駐聯合國日內瓦代表團：徹查美國對印第安人種族滅絕罪行

據「中國常駐日內瓦代表團」微信公眾號3月29日消息，中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使28日在聯合國人權理事會第49屆會議發言，呼籲人權理事會等多邊人權機構對美國種族滅絕罪行採取行動。



蔣端表示，美國在歷史上通過屠殺、驅趕、強制同化等手段，系統性剝奪印第安人的生存權和政治、經濟、文化等基本權利，試圖從肉體和文化上消滅這一群體，犯下種族滅絕罪行。印第安人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的23.7萬，許多部落完全滅絕。印第安婦女被美國政府強制絕育。大多數印第安兒童被強行送往「寄宿學校」或白人家庭進行同化，被禁止講民族語言、穿民族服裝。許多兒童因虐待和折磨而死亡。

蔣端稱，美國對印第安人實施的種族滅絕不僅是一個歷史問題，更是一個延續至今的長期性、系統性種族主義問題。今天印第安人在美國仍遭受廣泛、系統性歧視，在政治、經濟、文化等領域處於邊緣地位。在美所有少數族裔中，印第安人平均壽命最短，而貧困率最高。

蔣端強調，美國對印第安人的種族滅絕罪行必須受到徹底調查和問責，印第安受害者及其後裔應得到賠償。美國應改變侵犯印第安人權利的法律和政策。包括人權理事會、人權高專辦在內的多邊人權機構應就美國種族滅絕問題採取行動。