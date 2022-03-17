美F-35與中國殲-20東海近距離接觸　美軍司令：殲-20飛得相當專業

美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）在3月15日的一場線上討論中透露，美國F-35近期曾與中國殲-20戰鬥機在東海上空近距離接觸，並且表示「殲-20飛得相當好，相當專業」。



3月5日，中國空軍殲-20飛行員王立曾在央視《軍事報道》欄目中透露，自他改裝殲-20戰機以來，他參加過不少任務，包括大型的體系演習、還有平時的海上應對管控。這是殲-20部隊首次證實參加平時海上應對管控。

威爾斯巴赫在美國空軍協會米切爾航空航天研究所舉辦的討論中，被問及殲-20的定位。他回答說：「現在斷言他們打算用殲-20做什麼，還為時尚早。我們目前看到的是殲-20正在執行空優任務。」

「我們注意到，他們把殲-20飛得非常漂亮。我們的F-35最近在東海上空與殲-20進行了相對近距離的接觸——並不是交鋒（engagement）。殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻。中國空軍在東海空域還有一些其他機型，他們的飛行指揮和控制都非常優秀。」

他進一步補充說，殲-20飛得相當專業。「現在說殲-20的定位還為時尚早。他們打算用它來做什麼，是更像F-35這種能執行多種任務的多用途戰鬥機？還是更像F-22這種以空優任務為主兼具一定的對地能力的戰機？所以說現在下結論還為時尚早。」

威爾斯巴赫還談到了空警-500預警機，稱這款預警機發揮了重要作用。他說：「我想告訴你的是，他們的空中指揮控制能力，特別是空警-500，在某些作戰領域發揮着重要作用。他們的一些超遠程空對空導彈得到了空警-500的協助。如何打斷這種超視距殺傷鏈（Kill Chain），是我非常感興趣的事情。」

「飛行國際」（FlightGlobal）網站報道了威爾斯巴赫的言論，並提及他是在暗示，空警-500可能會在戰鬥中為中國戰鬥機識別和分配目標。