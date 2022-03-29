俄烏局勢｜人民日報：美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手

俄烏戰爭爆發一個月後，官媒《人民日報》發表評論稱，烏克蘭危機背後藏着美式霸權的影子，美國主導的北約東擴是烏克蘭危機的根源，美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手。



3月29日，《人民日報》開始發表「從烏克蘭危機看美式霸權」系列文章，當日發表的第一篇文章題為《美國對危機負有不可推卸的責任》，署名為「鐘聲」。

文章說，百年變局和世紀疫情交織下，烏克蘭危機的爆發牽動世界。早日停火是一切愛好和平的國家和人民的共同願望。大國更是應發揮建設性作用。然而，對危機的發生負有不可推卸責任的美國，一方面極力把自己包裝成「和平衛士」和「以規則為基礎的國際秩序」的「守護者」，一方面處心積慮編織所謂「民主對抗威權」「正義對抗邪惡」的政治敍事，企圖通過渲染陣營對抗、挑動意識形態衝突，達到轉嫁危機、製造矛盾、遏制他國發展的目的。

文章表示，烏克蘭問題有其複雜歷史經緯，局勢演變至今是各種因素共同作用的結果，繞不開的關鍵問題是北約東擴。北約是冷戰的產物。蘇聯解體、冷戰結束後，北約已失去存在的理由。然而，美國領導下的北約卻不斷擴張勢力範圍。在「鞏固民主」「延伸穩定、推進共同價值觀」等幌子下，北約一再違背承諾，五次東擴，將邊界向東推進1,000多公里，部署大量先進的進攻性戰略武器，並向烏克蘭等國許下加入北約的諾言，「刀尖」抵近俄羅斯邊境。

作為一個軍事集團，北約早已淪為美國推行霸權的工具。美國主導的北約通過發動「顏色革命」等，長期在俄羅斯周邊製造動盪。法蘭西學院院士安德烈·馬金尼（Andre Makine）指出，北約1999年未經聯合國安理會授權轟炸貝爾格萊德、摧毀塞爾維亞，加之美西方在阿富汗、伊拉克和利比亞發動戰爭，都實實在在地讓俄羅斯有遭受包圍之感。

文章援引美國芝加哥大學教授米爾斯海默（John J. Mearsheimer）指出：「西方尤其是美國要對這場危機承擔主要責任。」德國聯邦議院選擇黨黨團主席魏德爾（Alice Weidel）指出，西方強硬派固守過時的冷戰思維，傲慢地否認俄羅斯大國地位，給烏克蘭許下加入北約這一根本無法兑現的承諾，犯下災難性的歷史錯誤。

文章最後表示，作為烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，美國應反思自己的不光彩角色，徹底摒棄冷戰思維和霸權行徑，真正為全球和地區和平穩定做點實事。