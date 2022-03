俄烏局勢｜華爾街日報：中國擁全球最大糧食儲備　可應對糧價高漲

烏克蘭局勢持續惡化帶來的負面效應正在不斷傳導至全球,這其中最重要的一個領域就是糧食。面對即將到來的糧價高漲,美媒《華爾街日報》3月26日刊文分析稱,從全球水平來看,只有中國等少數國家有足夠的糧食庫存,可以應對烏克蘭戰爭造成的糧食短缺。



《華爾街日報》刊文稱,中國當下擁有全球最大的糧食儲備,持有全球一半的小麥儲備和70%的玉米儲備,可以幫助民眾免受食品價格上漲之苦,「在這一輪裏全球困境裏中國準備最充分」。與之相對應的,不少糧食進口國將面臨糧食儲備不足帶來的風險。

據聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)預測,2022年年底小麥和玉米等重要穀物的全球庫存消費比將達到29%。庫存消費比衡量庫存佔年度需求的比例,聯合國糧農組織稱,新的數字比疫情前要低,但還不至於令人擔憂。

不過這一總體數字具有誤導性,因為只有少數國家控制着大量的糧食庫存份額,其中糧食儲備最多的國家是中國。美國農業部估計,中國持有全球一半的小麥儲備和70%的玉米儲備。

報道又稱,中國在2008年糧食價格危機後開始穩步建立國家戰略儲備。新冠肺炎疫情爆發以後,中國糧食進口大幅增加。農業市場數據提供商AgFlow的數據顯示,2020年中國購買的穀物和油菜籽比2019年增加了26%。2021年中國糧食進口量進一步增長11%,並在2022年1月和2月繼續呈按年增長。

糧倉庫存充足的國家可以動用現有儲備,以此避免支付高漲的糧價。這可能幫助民眾免受食品價格上漲之苦。中國的糧食儲備龐大。中國農業部官員2021年年底表示,中國小麥庫存充足,可滿足國內一年半消費需求。