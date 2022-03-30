疫情｜內地單日增8655宗本土個案創新高　大部分為無症狀感染

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（29日）內地新增本土確診病例1565宗，另新增本土無症狀感染者7090宗，合共有8655宗，再創單日新增本土總感染人數新高。

在疫情重災區方面，上海錄得5982宗本土個案，吉林省共有2182宗本土個案。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月28日又檢測3名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有28宗，上海有1宗，北京有1宗，四川有22宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1150宗，其中長春市875宗、吉林市268宗；上海326宗；河南26宗；黑龍江16宗；浙江8宗；福建7宗；河北6宗；遼寧5宗；山東4宗；安徽3例；湖南3宗；北京2宗；天津2宗。

廣東2宗，其中深圳市1宗、珠海市1宗；江蘇1宗；江西1宗；海南1宗；重慶1宗；貴州1宗。另外含66宗由無症狀感染者轉為確診病例。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海5656宗；吉林1032宗，其中吉林市680宗、長春市348宗；福建85宗；河北75宗；遼寧52宗；江蘇32宗；安徽31宗；黑龍江24宗；山東23宗；廣東14宗，其中深圳市7宗、肇慶市4宗、東莞市2宗、茂名市1宗。

廣西13宗；河南10宗；甘肅10宗；江西9宗；浙江7宗；天津6宗；雲南3宗；新疆2宗；山西1宗；內蒙古1宗；湖北1宗；湖南1宗；海南1宗；重慶1宗。

深圳口岸3名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月28日又檢測3名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從文錦渡口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、江門等，一共有28宗，其中深圳佔18宗。

上海方面，昨日有1宗新增境外輸入無症狀感染者來自香港。北京有1宗新增境外輸入確診病例來自香港。四川方面，昨日有22宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。