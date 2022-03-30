上海疫情｜封城前早已囤貨　親歷者：家人終於知道購物狂的價值

3月28日起，上海市以黃浦江為界，實施兩段式封城並展開核酸篩查。封控區域內公共交通停運，企業實施居家工作，住宅社區實施封閉式管理。

當不少居民在封城前急忙外出搶菜時，居住於浦東新區的韓女士卻沒有資格搶菜，只因為有鄰居確診，住宅大廈早已採取封閉管理措施。

不過，韓女士面對封城不慌不忙，只因她早已購入大量物資，「我有先見之明，囤了很多東西，糧草暫時充足，不慌」。



上海市最新疫情防控要求，3月28日凌晨5時至4月1日凌晨5時，浦東新區所有住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。

《中新經緯》報道，上海分區管控措施實施前，不少上海居民半夜忙着搶菜，但韓女士居住的住宅樓棟因為有確診病例，整幢被封，「被封當日，樓組長告訴樓內有確診，至於鄰居什麼時候確診的，就不得而知了」。

韓女士早已購入大量物資。（中新經緯）

韓女士稱，最近一周已經做了四次核酸檢測，被封前在小區內進行，被封後就在住宅樓內，「畢竟是重點『關照對象』，不一樣的體驗，省了排隊時間，也不錯」。不過，她未有因疫情爆發恐慌，反而非常淡定，「沒事人一樣，我有先見之明，囤了很多東西，糧草暫時充足，不慌。之前還被家人嫌棄買太多了，現在他們終於知道購物狂的價值了」。

韓女士介紹，家中的米、麵各儲備了50斤，食用油的儲備量也足夠，即使封控半個月亦沒有問題。相反，囤在家中的蔬菜比平時多，不少菜都開始腐爛，「所以我們都在想著怎麼快點吃完。我家一直是我媽媽在做飯，封閉居家我覺得自己沒有變瘦，沒節食反而變胖了」。

她透露，有鄰居可能前期的糧食儲備不夠面臨困難，譬如有居民點外賣受到影響，還有人在業主聊天群中笑言用一條紅蘿蔔、青瓜交換蔬菜，「其實都挺有意思的，包括單元樓裏有一個正在裝修的人被困在這裏了，我們大傢伙兒也是一起想辦法讓他渡過難關」。

韓女士母親自己種植芽菜。（中新經緯）

雖然有居民稱要交換蔬菜，但韓女士稱，只要在網上買菜後配送到小區門口，就有義工幫忙送到樓下，整體生活除了不能離開居住的樓宇外，其他都是相對便利。

上海實施兩段式封城後，企業實施居家工作，但韓女士直言「居家好像比在辦公室還累」，每天都要對住電腦在線上與同事溝通交流。

她透露，公司上周五（25日）開始居家辦公，若有必要回到辦公室，只要持有24小時核酸檢測陰性證明或者綠碼就可以進入寫字樓，「上海的防疫政策變化挺多的，所以我們（公司）一天一個令、一天一個樣，沒有固定的」。