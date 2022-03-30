逾五成80後想離開台灣　國台辦：歡迎來大陸追求理想

台灣近日最新公布一項針對「80後」就業調查顯示，有56%的人想離開台灣工作，有33%年輕人首選大陸。近來台灣人才外流以及人才斷層的現象是日益凸顯，也有報道顯示，40%年輕人未來選擇當「躺平族」。對此，大陸國台辦3月30日喊話台灣年輕人，「歡迎來大陸就業生活」。



國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，歡迎台灣年輕人來大陸就業生活。大陸具有雄厚的物質基礎、巨大的市場體量、豐富的人力資源和世界上規模最大、門類最全、配套最完備的工業體系，為台灣青年來大陸發展提供足夠廣闊的空間和足夠多樣的機遇。2015年以來，國台辦授牌設立了78家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，涵蓋園區、學校、創業孵化器、企業和社會團體等各類平台，為台青提供實習就業崗位、輔導培訓等，助力台青在大陸實習就業創業。

朱鳳蓮又表示，台灣20歲到45歲的青年群體有871萬，他們中很多人面臨高房價、難找工作、低薪水等壓力，以至於部分人不再相信「努力有回報」。「你提到近半青年學生傾向當『躺平族』，我們理解他們的壓力，想對他們說，『小而精』的小確幸固然是一種幸福，『大而全』的大創新更讓人澎湃。追求人生理想，實現更好發展，可以考慮來大陸看看，大陸所能提供的機會超出很多人想象。如果喜歡傳統文化，可以來大陸從事非物質文化遺產傳承相關的工作，這裏有全世界最多的非物質文化遺產項目；如果喜歡劍走偏鋒，可以在大陸找到最有趣的音樂、舞蹈、繪畫，志同道合的人不在少數，比如台客搖滾樂隊9位成員已經在成都找到一席之地；如果想技壓群雄，可以在大陸找到最炫酷的技能鍛造場，朝全世界最厲害的技能大師或者最高端的科學家、工程師努力；如果喜歡美味佳餚，可以把台灣特色菜餚搬到大陸餐桌，共享美味……」