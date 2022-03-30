上海封城｜大批網民求助：隔離點缺藥物　確診多日仍「等通知」

上海新冠肺炎疫情嚴重，周一（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。

今日（30日）在微博上，不少上海市民在「上海抗疫求助」的超話主題內發文求助，有市民指其家人身處的隔離點沒有提供藥物、食水及生活用品，也有不少人稱自己及家人新冠快測陽性或甚至核酸檢測確診後，遲遲未被送往隔離。



在微博的「上海抗疫求助」的超話主題內，有網民指其太太和兒子現正被隔離在浦東新區的一處隔離點。隔離點沒有提供藥物、食水及生活用品，也沒有醫生駐守，而且隔離點還有1歲嬰兒和患重病的老人。

也有網民指自己及家人新冠快測陽性或甚至核酸檢測確診後，遲遲未被送往隔離。一名居住於黃浦區的網民稱，他連續多日發燒，在3月27日核酸檢測覆核確診後至今未得到救治，自己及家人也未被送往隔離，甚至仍未接到任何疾控中心的來電。

這名網民形容他一家5人居住在一個狹小的單位，母親和孩子為了避免受傳染，已在狹窄陰暗的樓梯口睡了3天。其患有嚴重高血壓和肺部慢性病的父親更在今日（30日）收到核酸檢測「異常」的結果。

多名危疾病患未能就醫 微博發住址電話緊急救助：

+ 16

另外一位居於浦東的網民也表示，她在3月26日快測呈陽性，其後進行核酸檢測，28日收到電話通知稱核酸檢測有問題需隔離，但截至今日仍未被安排送往隔離。她形容自己和其他5個人身處在同一個單位已經5天，相關人員只「一直說讓我們等通知」。她批評「上海的操作太不負責了」，又稱「我們至少有知道真相的權利」。

又有不少網民表示自己和家人缺乏生活必需品。一名居於浦東的網民表示，他的小區被封了十幾天，他連出去買東西的機會也沒有。他近日都是每天叫外賣吃一頓飯，但從昨天（29日）開始外賣都停了，他家裡只剩下幾袋泡麵，「吃完了真不知道吃什麼了」。

一位同樣居於浦東的網民則表示，她每天清晨6點都要為了在網上搶購蔬菜而拼盡全力，但還是搶不到。自封城以來，她至今沒有拿到任何補助物資，她要求有關部門「認真為老百姓想辦法謀生活」。

據早前報道，在封城第二天，上海昨日（29日）新增5982宗本土個案，包括本土確診病例326宗和無症狀感染者5656宗，再創單日新增本土總感染人數新高。