中共人事｜曾任《人民日報》副總編　70後趙嘉鳴空降上海宣傳部長

中共地方人事再有調整，「70後」趙嘉鳴空降上海市，擔任上海市市常委、宣傳部部長，趙嘉鳴是上海市委最年輕常委。



據上海發布3月14日消息，中共中央批准趙嘉鳴任上海市委委員、常委。經上海市委決定，趙嘉鳴任市委宣傳部部長；周慧琳不再擔任市委宣傳部部長職務。

公開資料顯示，趙嘉鳴，漢族，1972年10月生，江蘇南通人，1995年10月參加工作，1997年11月加入中國共產黨，博士研究生學歷。1990年9月至1995年10月在朝鮮金日成綜合大學語言文學系公派留學，畢業後成為人民日報國際部亞太組助理編輯，從那時起至今，他在人民日報社工作了27年。

「70後」趙嘉鳴空降上海市，擔任上海市市委宣傳部部長。（川觀新聞）

在這27年的時間中，趙嘉鳴擔任過人民日報駐朝鮮記者站助理記者、記者，國際部亞太組編輯、亞太組副組長，駐朝鮮記者站記者，駐朝鮮記者站首席記者等。

2007年6月，趙嘉鳴成為國際部主任編輯，當年8月成為人民日報社外事局正處級幹部，2007年12月任外事局副局長。2009年9月，趙嘉鳴成為人民日報社對外交流合作部副主任，1年後升任主任。

2016年11月，趙嘉鳴任職日報社國際部主任，2020年5月任人民日報社副總編輯，當時有媒體指出，他是人民日報社首位「70後」副總編，現在他也成為上海市最年輕常委。

此前，上海市最年輕的市委常委是1971年5月出生的諸葛宇傑。此次履新後，出生於1972年的趙嘉鳴成為上海市最年輕的市委常委。

據了解，現任上海市委書記是李強，市長為龔正，其他常委除了趙嘉鳴之外，還有統戰部部長鄭鋼淼、市紀委書記劉學新、常務副市長吳清、市委秘書長諸葛宇傑、組織部部長鬍文容、浦東新區區委書記朱芝松和警備區司令員劉傑。