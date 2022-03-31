東航MU5735空難｜搜救接近尾聲　事發30天內將完成初步調查報告

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，機上132人全部罹難。

今日（31日），國家應急處置指揮部舉行第十場新聞發布會。會上公布，截至目前已搜尋到飛機殘骸碎片逾4.9萬件。目前，指揮部的主要搜救任務已經基本完成。



廣西壯族自治區政府辦公廳黨組成員、副主任張志文稱，截至昨日（30日）下午4時，累計組織出動救援人員3.4萬餘人次，核心區搜救面積超過40萬平方米，開挖土方2.27萬立方米，搜尋到飛機殘骸碎片49117件。

民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，墜機現場的殘骸搜尋基本完成，除尋獲兩部黑盒外，還發現飛機引擎、水平安定面、右側大翼翼尖殘骸等重要部件，已經蒐集到4萬多件殘骸正在逐一消殺、清洗、辨認、分類和編號。

失事客機兩部黑盒的數據正在解碼。圖為被搜救人員尋回的第二個黑盒。（新華社）

目前，調查人員已開展初步分析工作，將現場環境、殘骸分佈和撞擊痕蹟等定位、拍照；研判飛機接地時可能的運動軌跡、姿態和撞擊力。通過分析空管雷達自動化系統數據，嘗試還原事發前的真實飛行過程；查驗涉及航班旅客、行李、貨物、郵件等資料。目前，兩部黑盒的數據正在解碼中。

截至昨日，當局累計出動超過5萬人次參與救援，安置遇難者家屬695人，開展心理評估7926人次、心理輔導2917人次。

朱濤表示，搜救工作接近尾聲，現已進入事故技術分析和調查取證階段。根據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後將向公眾公布完整的調查報告。