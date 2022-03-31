MU5735空難｜消防員救援日記：一度深陷泥潭　首穿成人尿片感害羞

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難。

南寧市消防救援支隊特勤二站四級消防士滕醒文，當日入選成為增援梧州的首批救援隊員，馳援藤縣。在梧州救援期間，他以文字及圖片記錄了自己的心路歷程。



自己遇到了「天大的事情」

滕醒文憶述，當日他聽到電鈴響起，如往常一樣準備隨消防車出動，卻突然被隊長王建剛一把拉住，要求立即增援梧州藤縣。未等滕醒文反應過來，隊長已經取出隊員名單挑選首戰增援的人員，他最終入選了首批增援隊伍。

來不及收拾個人物品，滕醒文清點裝備後就和隊友匆匆趕赴梧州。在路上，他從手機上了解到墜機現場情況，「心裏一緊，覺得自己遇到了『天大的事情』。我心裏只有一個念頭，只要有一絲希望，就要盡百倍努力」。

消防員到場後列隊集結，做好出戰的準備。（微信公眾號＠中國消防）

不眠之夜

當晚9時，增援隊伍抵達集結點。由於現場情況復雜，現場指揮部會同業務骨幹、專家商討制定相應的救援對策，滕醒文與隊友只能搭好臨時帳篷等待命令。臨近午夜，他們才將臨時住所搭好，由於梧州的天氣熱悶，加上救援心切，滕醒文幾乎無法入睡，一夜無眠。

夜裏我給媽媽打了電話，告訴她我在空難現場，她說要我注意安全，能救一個是一個。我摸摸臉，竟已淚濕，我說：「媽媽，生命真寶貴，我想抱抱你。」 滕醒文

翌日天未亮，就有專家到場為救援人員講解空難搜救的注意事項和工作紀律。搜救是第一位，同時挖掘出來的遺體殘骸要收集移交公安刑事技術部門，機體殘骸要交由民航專家組分析。接到前方指揮部命令後，滕醒文與隊友就徒步進山開展救援任務。

與時間賽跑

滕醒文憶述，到達墜機現場後，他看到飛機殘片像雪花一樣遍布山野，事故現場周邊道路人員車輛往來頻繁，現場有限的作業區域密集分佈了幾輛大型工程機械為現場搜救開路。

在整個搜救期間，防疫工作依然要做足，包括戴口罩、穿防護服、戴手套等，包住每一寸裸露的肌膚。由於防護服不能脫下，不方便如廁，隊長提前為他們準備了紙尿褲，「人生第一次穿上成人紙尿褲，我有點害羞」。

隊長將搜救區域劃分網格、編組作業、輪番上陣，包括滕醒文等一組六人編為繩索專業隊，專門攻堅陡峭難上的坡地，翻著一座一座山尋找生還者，「山坡凶險陡峭，雜草叢生，部分坡地和水平面成70度角，較難攀爬，我和隊友始終都沒有放棄，走不通的路，我們就在附近樹幹上打個支點，另一頭結繩而下，一寸一寸搜遍所有區域」。

第二天，滕醒文等人開始對核心區的挖掘搜尋，並要轉運山坡上一組大型機翼。他介紹，由於機翼過重、泥土鬆軟，且墜落後深深扎進土中，轉運過程中要保證其完整性，難度較大。救援隊在樹墩打繩結雙人下降尋找著力點，固定機翼尾部，徒手扒開泥土，使其滑在木排上，再利用繩索和木製槓桿緩緩抬起，避過中間的一塊飛機殘骸，才成功轉移。

深陷泥潭之中

23日晚上，藤縣開始降雨。滕醒文等人翌日接到命令，搜索範圍比前一天擴大了1.5倍，全力搜尋黑盒。

滕醒文稱，自己覺得飛機往下飛，黑盒大概會在山的最底部，於是他重點在底部區域搜索，結果深陷泥潭之中。幸隊長及時發現狀況，立即捉緊安全繩再將他拉起，「回頭看向泥潭，鞋子留在了裏面」。

我往最下面踩去，站穩之後開始進行挖掘，不知不覺腳已經被泥土覆蓋，挖了一會，感覺小腿有點冰冷，一看大腿已經陷入泥潭，不管我怎麼動怎麼拔都無法動彈，我拿着鋤頭想着挖走自己大腿旁邊的泥土，不料愈陷愈深，周圍的泥伴着泥水還在一直往下流。 滕醒文

汗水的考驗

在降雨過後，藤縣氣溫逐漸升高，滕醒文的幾名隊友甚至出現了中暑的症狀。隊長只能將隊員分成幾個編隊輪流工作。

為了防止受傷，搜救人員都要穿上搶險救援服，外面再套上隔離服。滕醒文引述隊友稱，剛套上隔離服就已經開始出汗，一抬手就有一股水沿着手臂流到身上，「當忙完一天的工作，我的護目鏡全是水霧，好像要把鼻樑壓塌，耳朵被口罩繩勒得生疼。現場最幸福的時刻是什麼？一大瓶2升的礦泉水。咕嘟咕嘟，一口氣灌下去」。

滕醒文稱，每天回到駐地隊友們都彷彿處於虛脫狀態，不想吃飯，但大家都咬牙堅持，希望盡快找到黑盒。3月27日，滕醒文接到命令隨隊離開，部分隊員留下繼續開展搜索工作。