疫情｜民眾買菜難卻搞「曬曬我家蔬菜包」活動　長春2幹部被處理

內地新冠疫情嚴峻，隨着防控升級，「買菜難」問題備受關注，可是吉林長春卻開展黨員幹部「曬曬我家蔬菜包」活動，造成不良影響，最終2名幹部被處理。



長春周三（30日）發布《長春市對2名黨員領導幹部處理情況的通報》指出，近日，疫情防控提級，群眾「買菜難」問題比較突出，長春市直機關黨工委、市委網信辦工作不嚴不實，開展黨員幹部「曬曬我家蔬菜包」活動，造成不良影響。長春市委對相關責任人員進行嚴肅處理，市直機關黨工委常務副書記張佐斌被免去職務，市委網信辦主任劉穎受到黨內警告處分。

通報又指，全市疫情防控工作到了最吃勁、最緊要、最關鍵的階段，各級黨組織和黨員幹部要深刻汲取教訓，大力發揚「嚴新細實」工作作風，堅決克服形式主義官僚主義，深入了解具體情況，及時發現解決問題，推動疫情防控各項舉措落細落實落到位，切實保障群眾基本生活需求，全力打好長春疫情防控保衛戰。

據長春市衛健委通報，長春市周三新增997宗本土確診病例（含14例無症狀感染者轉為確診病例），新增422宗本地無症狀感染者。截至周三24時，全市累計報告16081宗新冠肺炎本土確診病例，2693宗無症狀感染者。為解決買菜難問題，吉林省委省政府已統籌啟動聯保聯供機制，市政府組織多渠道加大備貨力度，每天將有1000噸左右「蔬菜包」直達長春，緩解分揀、配送人員不足問題。