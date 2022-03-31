一件衣服利潤逾4千元　BALLY因以次充好被北京市監部門罰4.1萬元

近日，瑞士奢侈品牌BALLY涉嫌以次充好，被北京市朝陽區市監局罰款4.1萬元（人民幣，下同），並沒收違法所得4085.5元。



據國家企業信用信息公開系統網站顯示，Bally關聯公司巴麗（上海）商業有限公司北京分公司，被罰款原因為違反《中華人民共和國產品質量法》第三十九條銷售者銷售產品，不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品。

經查，上述公司2021年5月27日以1590元單價進口75件BALLY女裝上衣，稅後成本單價為1904.5元。截至同年8月18日，上述公司下設BALLY門店售出1件相關服裝，銷售額為5990元，其中4085.5元利潤即屬於違法所得數額。

值得注意的是，BALLY並不是首次被處罰，2021年1月，該公司曾因銷售不合格產品，被有關部門處罰。

對於此類情況，官媒「人民網」發表評論指，為消費者提供合格產品，遵守相關法律法規，是最基本的經營底線。自詡高端奢侈的品牌，理當為消費者提供更好的產品和服務，這是再淺顯不過的商業倫理，也是支撐品牌價值和形象的要素。如果玩高價低質、以次充好的把戲，妄圖把消費者當「韭菜」割，終會被自身醜行「反噬」。