東航MU5735空難｜網民倡事故現場建紀念碑　藤縣回應商議後再部署

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西藤縣墜毀，機上132人全部遇難。對於有網民提出修建紀念的建議，藤縣政府回應指將商議後再作部署。



據《澎湃新聞》報道，一名來自江蘇南京的網民在藤縣政府官方網站詢問，是否有在MU5735飛機失事地點建立紀念碑的計劃，並稱若藤縣計劃建立紀念碑，「願意捐獻一個月工資支持」。

對此，藤縣政府周三（30日）回應指，目前關於MU5735航空器飛行事故的搜救工作、家屬安撫工作和事故調查處理工作仍在進行中，政府會將上述網民提出的建議向上級反映，下一步後續工作待調查結果出來，由上級黨委、政府和遇難同胞家屬商議後再作部署。

事實上，上述建議引發不少網民的共鳴與支持，亦有網民建議，「墜機點圍起來種132棵樹吧，讓親人們有個念想」、「不知道有沒有冒犯之意，建一個公園，讓他們在這里可以好好休息」、「估計家屬也不想再來到這傷心地。普通人就讓這事件慢慢隨著時間淡化吧。而航空公司和主管安全的部門能引以為戒，不讓悲劇再次發生」。

此外，國家應急處置指揮部今日（31日）表示，隨著搜救工作接近尾聲，下一步我們的工作重點逐步進入到事故技術分析和調查取證階段，根據國際民航公約附件和我國民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後，將向公眾公布完整的調查報告。