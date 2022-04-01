江蘇私家醫院為到事故現場搶「生意」　以「信息費」賄賂多位交警

江蘇省靖江市一私家醫院的院長為了去事故現場搶「生意」，竟賄賂多名交警。據中央紀委國家監委網站周三（30日）消息，靖江市近日召開警示教育大會，該市公安局交警大隊原民警童某在警示教育片中就利用職務便利收受錢款一事深刻懺悔。目前，童已被開除黨籍、開除公職，並移送司法機關依法處理。



按照慣例，發生交通事故後，120急救指揮中心會根據事故發生地點調配就近醫院的救護車趕往現場，可是早前有民眾向靖江市紀委監委反映發生交通事故後，明明附近就有一家公立醫院，可救護車偏偏把他帶到了更遠的私家醫院治療。

市紀委監委對此迅速介入調查，發現情況並非個案，例如有市民在某鄉鎮衛生院門前發生了交通事故，卻被救護車接到15公里外的一家私家醫院就醫，另一個案中更是同時出現私家和公立醫院兩架救護車。這些事故都與同一間私家醫院有關，通過重點摸排，當局發現該院院長與數名交警聯繫密切，多次向其轉賬、發紅包，尤其在節假日更為頻繁，當中又以童某受到的金額較大，頻次也較高。

經查，醫院原來是出於想第一時間獲取交通事故信息以便到現場搶「生意」，遂與童某等人達成「協議」，獲優先通知事故傷員信息，院長則以「信息費」為名義送出現金、購物卡、加油卡、煙酒及微信紅包等作為回報。

對於事件，市紀委監委開展專項整治，目前已立案查處違紀違法人員25人，留置2人，移送司法機關1人，涉及交警、醫療衛生、醫保等多個部門。