中共反腐｜傅政華被雙開　官方通報罕見披露多個細節

3月31日，中央紀委國家監委官網發布消息，中國司法部原部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法被雙開。官方通報中首次披露多個細節，引外界關注。



通報中提到，傅政華從未真正忠誠於黨和人民，參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私，在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一，長期違規領用和攜帶槍支等。

伴隨着傅政華被雙開，傅政華的相關問題也逐漸被披露在公眾面前。有幾個細節值得關注。

其一，措辭極其嚴厲。傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段。

從「完全背棄」、「從未」、「徹底喪失」、「極度膨脹」、「極為卑劣」可見，中紀委對傅政華通報的措辭，極其嚴厲。需要說明的是，「從未」這樣的字眼也出現在江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，公安部原黨委委員、副部長孫力軍等人的通報中。

2011年1月17日的一次官方會議上，時任北京市公安局局長的傅政華髮言。（視覺中國）

其二，通報指出，傅政華參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私。這是中國官方首次明確，傅政華是孫力軍政治團伙一員。

2022年1月15日，中紀委推出的專題片《零容忍》第一集《不負十四億》中曝光了孫力軍政治團伙的諸多細節。片中指出，孫力軍「小圈子」裏的成員包括：龔道安，曾任公安部技術偵察局局長，上海市副市長、市公安局局長；鄧恢林，曾任中央政法委辦公室主任，重慶市副市長、市公安局局長；王立科，曾任遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳長，江蘇省委常委、政法委書記；劉新雲，曾任公安部網絡安全保衛局局長，山西省副省長、省公安廳廳長。

此外，通報指出，傅政華妄議中共中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響。這也是官方首次披露傅政華結交「政治騙子」。根據通報，傅政華還曾在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害「黨的集中統一」。「危害黨的集中統一」這樣的措辭，是首次出現在「老虎」的通報中。

另外，傅政華還被指：長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受鉅額財物。