上海疫情｜多名嬰幼兒被單獨隔離　傳哭鬧家長憂心　官方回應

上海本土新冠疫情持續處於高位水平之際，據《中國慈善家》報道，疫情中多名嬰幼兒被單獨隔離，同時，網上還傳出被隔離嬰幼兒哭鬧的照片和影片。事件引發民眾關注，上海市婦女聯合會周六（2日）表示，正在協調處理事件；同日下午，涉事的上海市公共衛生臨床中心回應事件，指事發處非網傳的「金山嬰幼兒隔離點」。而有孩子被單獨隔離的家長表示，希望信息能公開透明，讓家長了解情況。



據報道，趙倩（化名）一家三口皆確診，其丈夫被送到集中隔離點接受隔離治療，她和兩歲半的女兒則留在上海同仁醫院接受治療。然而3月29日下午，趙倩被送去方艙醫院，其女則被帶到位於金山區的上海公共衛生臨床中心隔離。她表示，女兒只是確診當日出現發燒症狀，即日已退燒，且連續3天沒有任何不適症狀，質疑孩子離開父母能否得到很好的照顧；防疫人員則表示是「政府規定」，家長如不同意，孩子可單獨繼續留在醫院，惟大人必須到方艙醫院。

截至周六，趙倩兩母女已分開3天，趙經常會透過微信詢問所在醫院的護士有關女兒的情況，惟答案皆只有「還好」兩字而已，此外杳無音信。她表示能理解醫生忙碌，可自己真的很緊張，從未見照片或影片下，不知女兒到底狀況如何。

趙倩的情況並非個例，其病友的4歲女兒也同被送到上海公共衛生臨床中心隔離。而近日該病區陸續傳出不少照片和影片，反映被隔離的幼兒較多，相對地護士則較少，醫護人員還透露一個護士基本上要照看約10個孩子，種種情況令趙倩更加揪心，連覺也睡不着，擔心護士忙不過來，連洗澡、擦屁股等衛生保障也不知是否照顧周到。她最後表示，希望有關資訊能做到公開透明，並指女兒既然沒有任何症狀就不能擠佔醫療資源，回到家長身邊也能得到好的照顧。

對於「被隔離嬰幼兒哭鬧」一事，上海市婦女聯合會周六上午表示關注到，並稱已在協調過程中。至下午，上海市公共衛生臨床中心向上海闢謠平台稱，網絡流傳的照片、影片是該院兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景，並非「金山嬰幼兒隔離點」。

中心表示，由於感染新冠病毒的兒科患兒增多，為改善住院環境，該院調整兒科病房至門急診樓。由於收治患兒還在增多，內部需要病房調整。其又強調，收治在該院的兒科患者由兒科醫院及兒童醫院、兒童醫學中心派駐的醫護團隊負責，患兒的醫療診治和生活照料是有保證的。目前已組織增派兒科醫護隊伍並進一步調整兒科病房、優化收治流程、改善病房管理，加強與患兒家長聯繫溝通，更好地做好兒科患者救治工作。

此外，就疫情導致的兒童臨時監護問題，上海市民政局副局長曾群周六在新聞發布會表示，對於家長被感染轉運治療或因疫情封控管理無法回家，且無法在家中實現照料的未成年人，各區未成年人救助保護機構、街鎮未保工作站等場所可在符合疫情防控要求的前提下安排專門人員提供兜底性的臨時照料，保障孩子有人管、有人關心、有人照顧。