上海疫情｜疾控人員批政府不聽意見　堅持將輕症隔離「迫爆病房」

上海周一（4日）新增本土個案逾9000宗，當局上月28日起展開兩階段封城，並進行全市抗原和核酸檢測。有市民反映，其父親在酒店隔離期間，官方平台「健康雲」查到的明明是陰性，卻接到疾控電話稱檢出陽性，要求轉移酒店或者去方艙醫院。



而當他致電疾控中心查詢時，疾控的領導竟表示，健康雲上面的是虛假訊息，疾控說的才是真的，又指他們醫護對此也不知所措。她並批評政府不聽意見，堅持將無症狀和輕症送去隔離，令病房和急救車資源緊張，更鼓勵將錄音在網上公開發布，倒逼政府聽取諫言。



檢測結果羅生門 官方平台和疾控矛盾

內地網絡4月2日起流傳一名男性市民和據指是「上海某疾控中心領導」的女子的通話錄音，男子表示，他在健康雲上查詢到父親是陰性，卻接到疾控電話說是陽性，痛批「疾控中心、醫療資源、12345（市民服務熱線）、健康雲都是分裂的！」

對此，女性疾控人員回答，她鼓勵病人「打12345投訴健康雲」，還說「我第一次看到這個信息的時候，覺得不可思議，我跟你的反應是一樣的」，政府讓她打電話告知別人陽性，但健康雲卻寫陰性，「這是什麼鬼嘛」、「就是徹底的『扯』一個字」，「完全把上海之前樹立的所有形象打翻了」，「我們也不懂呀，現在我們都感到徹底的絕望，知道吧？」。

上海臨時集中隔離收治點「上海新國際博覽中心」於上月底正式啟用。（新華社）

稱沒有病房、急救車 集中隔離輕症「次生災害大於疫情」

這名女性疾控人員提到，現時上海的病房很緊張，「隔離點沒有房間，120（急救中心）沒有車，這就是事實！」自己作為專業人士，早就多次提出過建議，輕症、無症狀者不要轉去其他地方隔離，在家隔離就好。

然而，她指政府並沒有聽取這一意見，「我都提了N次了！有人聽了嗎？沒有人聽啊！（整個上海現在）啥資源也沒有，（做檢測）根本就沒地方給你做」，「這個次生災害遠遠大於新冠肺炎」，「我們專業人員做得累死了，今天要查1000多個病例」。

她說，「我們專業機構也要被逼瘋了，專業人員說的話根本就沒有人聽，這一輪不是應該抓緊時間提高接種率嗎？我提案寫了好幾次了。所以你不要以為我們醫護人員、專業人員都是『飯桶』（指蠢人），我們都知道重點是什麼，但是（政府）沒人聽」。

指類似感冒 勿送方艙醫院因環境讓人絕望

對於如何安撫感染的老人，她建議，新冠類似感冒，不要送方艙醫院治療，在隔離點是最好的，「（方艙醫院）那個環境去過就知道了，那個真的是讓人絕望了」。

她表示，「主要是安慰他們，他們現在主要的恐懼，是因為之前媒體的一些宣傳，『要死人的』，這是他們最害怕的」，但「傳這個口徑給他知道吧，就是得了一次感冒，而且又打了三針，你有足夠的免疫力」，指即使感染病毒但症狀會很輕微，讓他不用擔心。

上海學者：支持放寬管控 但身邊兩種聲音都有

現任職上海一間生物科技公司、曾任香港浸會大學博士後研究員的阿輝（化名）接受《香港01》記者訪問，他表示，原本預計上海最快年中就可以放寬防疫政策，但這波突如其來的疫情，令政府在手段上趨於保守，但他仍然相信未來的方向是放寬。

小輝說，他自己完全支持上述疾控人員提到的防疫路線，但身邊的專業人員並非一面倒，「大概也有一半是希望堅持較為保守的路線」。他認為政府未必是聽不進意見，畢竟在專業人士中兩種聲音亦彼此交鋒。