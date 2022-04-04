上海疫情｜孫春蘭：堅持事不過夜、兵貴神速　盡快斬斷傳播鏈條

上海市疫情持續升溫，昨日 （3日）新增9006宗本土個案，包括425宗確診個案及8581宗無症狀感染者。

國務院副總理孫春蘭昨日繼續在上海調研疫情防控工作，她表示要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈條。



據上海市委機關報《解放日報》報道，孫春蘭昨天前往集中隔離點、醫療救治點、高校、公安指揮中心，實地了解隔離管控、醫療救治、校園防疫以及流調溯源等情況。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，堅定信心，迎難而上，周密組織，堅決打贏疫情防控大仗硬仗，全力守護人民安康、保障城市運行。

孫春蘭又指出，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，保障上海城市和核心功能穩定運行意義重大。

孫春蘭稱，要加強扁平化統一指揮，壓實主體責任，有序組織實施好全員核酸篩查；要著力挖掘集中隔離房源資源，備足隔離床位，提升管理效率，盡快實現密接人員應隔盡隔、日清日結；要分級分類做好陽性病例診治，堅持同質化、規範化原則，堅持中西醫結合，多措並舉提升救治效果；要切實保障封控管控區群眾的基本生活和看病就醫需求。