疫情｜八省市患者服用輝瑞Paxlovid　病毒載量下降最快5天可出院

3月17日，首批2.12萬盒輝瑞新冠口服藥Paxlovid正式運抵中國，並分別配送至吉林、上海、廣東等至少8個省份的抗疫前線。

《健康時報》報道，國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊表示，20多名普通型和輕型患者服用Paxlovid治療，5天療程結束後，患者病毒載量明顯下降，出院時間可縮短到5至7天。



據了解，深圳市第三人民醫院早前以每盒2300元（人民幣，下同）的價格採購了1000盒Paxlovid，並從3月24日起對首批新冠患者開始用藥。劉磊表示，目前來看該藥物療效確切，但需要繼續研究，擴大樣本量，獲得更加精準的藥效評價。

他介紹，Paxlovid 主要適用於普通型及輕型患者，用藥目的是為了避免患者的病情向重症發展。此外，該藥物可為高風險崗位的醫護人員提供預防保護，「我們還為 8 例疑似意外暴露的醫護人員用了這個藥，目前該 8 位醫護人員均未被感染」。

劉磊表示，目前上海和吉林的疫情緊張，新冠口服藥自然優先供給上述兩地，但國內不止有Paxlovid，輕症患者還可以用中藥，另國產原研的單株抗體（Monoclonal antibody，又稱單克隆抗體）已獲批，Paxlovid的仿製藥也正在研發。