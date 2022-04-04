疫情｜感染Omicron康復一個月後仍未恢復味覺　專家：將會自癒

Omicron肆虐全球，有感染者近日在社交平台表示，康復一個月後仍然會時不時頭痛、體力不支，最嚴重的尚未恢復味覺。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾稱，感染Omicron康復後出現長時間味覺減退是個別情況，此類後遺症將會自癒。



《健康時報》報道，感染Omicron的症狀包括低燒、咳嗽、喉嚨疼、嗜睡、全身乏力等，治癒時間約為一周。病毒在每個人身上的表徵不同，與個人的免疫系統有莫大關係，多數患者表示沒有發現任何後遺症。

李侗曾介紹，部分患者在感染後會遺留一些後遺症，包括味覺、嗅覺減退，肺功能下降，焦慮、乏力、失眠、頭痛等，但主要是感染Delta或其他原始毒株。後遺症的出現和感染新冠後的嚴重程度相關，患病時症狀愈重，後遺症的發生率就愈高。

Omicron病毒性弱，症狀輕，患者主要表現為呼吸道症狀，留下後遺症的概率較低。若患病時沒有味覺、嗅覺減退，大概率不會出現味覺、嗅覺減退的後遺症，但不能排除個別病例尤其是重症患者出現味覺、嗅覺失靈的情況。隨時間的延長，味覺減退的情況會逐漸緩解，不需要過度干預此類後遺症。