疫情｜專家談Omicron危害性　對高齡、嚴重基礎病患者有嚴重威脅

國內外疫情升溫，除了與Omicron的傳播速度快、隱匿性強有關，更因為大多患者感染後無症狀，令人難以察覺。

雖然Omicron重症患者比例相對低，但是否真正「零重症」？國家赴吉林醫療救治組專家，日前結合吉林市、長春市兩地感染者救治情況作出解讀。



自3月2日爆發疫情以來，吉林市累計報告新冠肺炎感染者近2.5萬人，其中大部分為無症狀感染者和輕症患者，佔比97.5%。截至4月3日，吉林市中心醫院收治的患者中，累計重型50名、危重型35名。目前，仍有10名患者需要使用呼吸機。

國家赴吉林醫療救治組專家、四川大學華西天府醫院院長康焰表示，新冠肺炎造成的損害與患者基礎疾病造成的損害疊加，是導致患者病情惡化的重要原因。針對吉林市救治情況分析，Omicron對高齡患者、合併嚴重基礎病患者等特殊人群具有嚴重威脅，特別是對於長期臥床、血液透析患者等基礎情況差、免疫力低的人群威脅更大。

在吉林醫藥學院附屬醫院，本輪疫情累計收治124宗陽性的尿毒症透析患者。國家赴吉林醫療救治組專家、廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任醫師桑嶺介紹，吉林市本輪疫情中，尿毒症患者感染比例較高；從目前診治情況看，此類患者的肺炎表現重，轉陰時間長，與患者的基礎性疾病疊加後容易發展為重型和危重型。

Omicron對高齡、患嚴重基礎病患者具有嚴重威脅。（新華社）

國家赴長春醫療救治專家組組長、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院院長于凱江介紹，自長春市疫情爆發至今，在16312名新冠肺炎感染者中，411名為普通型患者，重型及危重型患者分別為42人和2人；部分有基礎疾病的患者，剛入院時是輕型或普通型，但病情逐漸加重。

在本輪疫情中，除了有基礎性疾病的患者感染新冠後有較大風險變為重症，重症患者完成疫苗全程接種比例亦偏低。桑嶺表示，本批患者的疫苗接種率僅為11%。由於大部分未接種疫苗，且免疫力低下，導致患者中重型和危重型占比15.3%，顯着高於普通人群。

康焰介紹，吉林市中心醫院收治的重型和危重型患者，呈現出高齡、疫苗接種比例低、基礎疾病重等特點，完成2針新冠滅活疫苗接種的人佔比約15%，「除了要保護人民群眾的健康權益，堅持『動態清零』總方針不動搖，同時應繼續加強疫苗接種，重症救治資源前移，實現重症患者早發現、早干預」。