疫情｜上海增1.3萬本土個案　解封取消　馳援醫護規模匹敵武漢

國家衛健委公布，昨（4日）內地新增16412宗本土感染，包括1235宗本地確診個案及15355宗無症狀感染。本輪疫情上海新增本土個案首次突破萬人，共計新增13354宗個案，無法順利於4月5日解封。據了解，目前15個省已經派出醫務人員3萬8000多人持原上海，有專家向官煤透露，此次醫護馳援規模將與2020年的武漢相當。



通報指，內地昨日新增確診病例1235宗，其1173宗為本地個案，主要仍來自吉林和上海，分別有796宗及268宗；其餘62宗為境外輸入病例，四川有34例佔大宗，其餘來自山東例，廣東，廣西，上海等地。

同日，新增15355宗無症狀感染者，其中15239宗為本地感染，上海市佔最多有13086宗，其次為吉林1680宗，其餘個案分布於河北、江蘇、遼寧等多個省市。

當日新增治癒出院病例1899例，解除醫學觀察的密切接觸者26683人，重症病例較前一日增加9例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至4月4日，內地現有確診病例25060例（其中重症病例63例），累計治癒出院病例127680例，累計死亡病例4638例，累計報告確診病例157378例。

3月27日，上海疫情防控辦突宣布實施兩階段封城，原定以黃埔街為界，實施兩階段封城。浦東3月28日5時至4月1日5時封城；浦西則在4月1日3時至5日的3時封城。原定4月5日凌晨解封，但因上海疫情持續，上海市4日在全市展開新一輪核酸檢測，在檢測和相關工作完成前，上海市宣布將繼續實施封控管理，2500萬人口除因病就醫等外，仍須嚴格落實足不出戶。



澎湃新聞報道，4月5日起，上海軌道交通6號線、16號線恢復運營，時段為早上7時到晚上8時，上海地鐵指出，後續將根據疫情防控形勢適時逐步恢復線路運營。

國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝透露，目前15個省已經派出醫務人員3萬8000多人，另外還調集了核酸檢測力量238萬管來支援。此外，也有超過2000名解放軍出動，負責醫療救治、核酸檢測等。

《環球時報》引述醫學專家說法，指此次馳援上海醫務人員數量與2020年馳援武漢規模匹敵，據國家衛健委消息，2020年3月1日，全國各地累計向武漢派出344支國家醫療隊，42322名醫務人員。