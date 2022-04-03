內地疫情｜張文宏：快速測試不適宜用於以清零為目標的篩查

內地包括上海等地近日在應對疫情的過程中，都運用了快速抗原測試劑，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日（2日）表示，快速測試因其敏感度問題，不適宜用於以清零為目標人群中的篩查，但是可以作為核酸檢測能力不足時的一種補充。



上海市民在家中進行快速測試。（中新社）

張文宏在參加線上召開的「2022新冠病毒抗原檢測國際研討會」上表示，當前內地採用核酸為主的檢測方法，目的是為了達到社會面清零，但核酸檢測需要動用大量社會的能力，而快速測試可以實現自檢，以作為一種彌補手段。

但張文宏也指出，快速測試面臨的時間窗口比較狹窄，早期或潛伏期很難檢測到。快速測試的敏感性和特異度也會因應用環境受到影響。針對Omicron病毒感染出現症狀的五天之內進行快速測試，其敏感度都是比較高的，但病毒潛伏期的快速測試則不如核酸檢測。

至於上海為何採取快速測試作為篩查輔助手段，張文宏解釋，通過快速測試可以獲得基本的感染率數據，即便有很高的假陽性率，也可以篩查抓住一部分傳染源，阻斷病毒的傳播。而在全域篩查後，為了盡快達到清零目標，在核酸檢測間歇期，輔助快速測試也可以提高檢測效率。

張文宏又指，快速測試因其敏感度問題，不適宜用於以清零為目標人群中的篩查，但是可以作為核酸檢測能力不足時的一種補充。張文宏表示，在流行期，快速測試可以通過儘早發現傳染源，降低病毒傳播效率；在清零階段，快速測試可以作為核酸定期檢測的輔助手段，如用於老年護理院、醫院等，可以實施對老人等脆弱人群的反向保護。