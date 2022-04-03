上海疫情｜多地組建醫療隊援滬　6000人今日抵達　將入駐方艙醫院

上海疫情持續升溫，全國各地派出大批醫護人員赴上海支援。據央視報道，周日（3日）共有10批醫療隊陸續抵達，分別來自天津、湖北武漢、江西南昌、山東濟南、江蘇徐州、安徽合肥等，總計約6000名醫療隊員。



《人民日報》3日報道又指，3日前往上海的天津醫療隊包括醫生250人、護士1250人及12名管理人員，共計1512人，其中很多人員有過援鄂經歷。抵達上海後，醫療隊將立即接受培訓，隨後加入方艙醫院的醫療服務工作。此外，天津還準備了約500人的核酸採樣隊伍，可隨時支援上海核酸採樣工作。

報道又指，此前各地已派出大批醫療隊赴上海支援，其中在3月28日，浙江派出1500人、江蘇派出500人組成的首批援滬醫療隊到達上海。

4月1日，江蘇省首批援滬醫療隊方艙隊1026人出發赴上海，負責浦東臨港方艙醫院部分病區的相關工作。加上此前江蘇陸續派往上海參加核酸篩查工作的醫療隊員，至4月2日，江蘇累計已向上海調派5批次共計5000多名醫務人員。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝3日表示，各省市的醫療隊主要入駐方艙醫院開展收治工作。

據早前報道，上海昨日（2日）新增8226宗本土感染，包括438宗本地確診及7788宗本地無症狀感染。