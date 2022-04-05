上海疫情｜張伯禮：要克服「小號流感，防疫過度」的錯誤認識

上海疫情嚴峻，昨日（4日）新增本土個案首次突破萬人，共計新增13354宗本土個案，包括268宗本土確診病例及13086宗本土無症狀感染者。

身兼天津中醫藥大學名譽校長的中國工程院院士張伯禮今日（5日）接受官媒《人民日報》採訪時表示，當前上海全市上下，全國上下都要統一思想、堅定信念，堅持精準防控、動態清零。



張伯禮又表示，全國支持上海在盡量短的時間內控制疫情蔓延發展的趨勢，尤其要克服「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，也要克服個別部門令行不止、自行其事的做法，堅決果斷採取中央統一部署，加強一線指揮，齊心協力戰勝這波疫情的反彈。

此外，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院呼吸與危重症醫學科教授、黨委書記瞿介明在5日接受內媒《上觀新聞》採訪時表示，Omicron傳播快、傳播力增強，且感染者大多無症狀，感染後不易被發現。

瞿介明稱，病毒從感染到發現有一定的時間間隔，即「潛伏期」，在該時期的感染者也具有傳染性，且由於無症狀不易被發現而更容易造成病毒傳播，因此在全市同步篩查後會出現平台高峰期。