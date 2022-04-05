上海馳援醫護規模與2020年武漢相當　專家指兩地抗疫四點不同

上海疫情持續，昨（4日）新增本土個案人數更首次突破萬人。內地15個省已經派出醫務人員3萬8000多人馳援上海，有專家向官媒透露，此次醫護馳援規模將與2020年的武漢相當。



《環球時報》指出，湖北此次從30餘家醫療機構抽調1000餘名醫護人員赴上海，來自武漢的醫生分享「當年（2020）在我們最累，壓力最大的時候，上海醫療隊的抵達給我們很大幫助。」他期許上海能早日恢復繁榮的樣貌。報道也根據受訪專家說法，整理出上海本輪疫情與2020年武漢疫情的四點不同。



國家衛健委公布，昨（4日）內地新增16412宗本土感染，包括1235宗本地確診個案及15355宗無症狀感染。本輪疫情上海新增本土個案首次突破萬人，共計新增13,354宗個案。

上海也從4日開始進行全市核酸檢測，預計要在36小時內檢測完2500萬居民。內地15省份38000多名醫務人員馳援上海，包括2000餘名解放軍。《環球時報》引述醫學專家說法，指此次馳援上海醫務人員數量與2020年馳援武漢規模匹敵，據國家衛健委消息，2020年3月1日，全國各地累計向武漢派出344支國家醫療隊，42322名醫務人員。

《環球時報》報道指出，多名醫學專家在接受記者採訪時表示，此次馳援上海的醫務人員規模可與2020年馳援武漢相匹敵，但在四方面與兩年前有所不同。

第一，是面對的對手不同。長期關注新冠肺炎疫情的醫生莊時利透露，目前病毒傳染性提升數倍，在幾波疫情中最為嚴重，但致命性有所降低，或者說是接種新冠疫苗幫助降低病毒的致命性。

他解釋說，上海疫情中尚未出現死亡病例，和武漢時期相比，重症病例也明顯下降，但是規模更大、傳染人數更多，由此可見，上海和武漢面對的是不同的對手。呼吸科專家王廣發則認為，當前病源與武漢不同，傳播性更強，相應臨床症狀反而減輕許多，因此現在的病例比武漢更難發現。

第二，對病毒的恐懼心理已不同。防疫專家陶黎納透露，兩年前和兩年後，很多是不一樣了。「我們現在對新冠病毒的瞭解程度，可能超過任何其他的病原體，以前是對未知的恐懼，現在可以說是摸清了對手。」



他指出，我們也看到全球防疫策略和疫苗接種進展，在有疫苗的情況下，病毒殺傷力明顯減弱。兩者形成我們對病毒的心理優勢，這是武漢時期沒有的，但陶黎納也認為，這也是這次上海疫情破防的重要原因之一。

第三，技術能力已不可同日而語。呼吸科專家王廣發提到，武漢時期技術能力跟現在無法相比，「現在的技術能力比那時強多了」。他認為，核酸檢測力量已經遠遠超過當年武漢的檢測力量，比如當時的核酸檢測數量武漢一天可能不到1000例，大量病人無法確診，現在的情況完全與那時不同。現在，核酸檢測試劑盒的品種和成熟度也更高。

第四，採樣經驗更豐富流程更規範。和兩年前相比，檢測人員、採樣人員會更有經驗，相關流程更規範。比如，此次核酸檢測要求間隔2米，武漢當年沒有這些要求。

武漢醫生支援上海：希望能早日看到上海繁華面貌

4月3日，湖北從30餘家醫療機構抽調1000餘名醫護人員赴上海，支援上海抗擊新冠肺炎疫情，其中漢口醫院派出18名醫護人員，武漢市漢口醫院消化內科醫生李文豪是其中一名。

2020年疫情在武漢肆虐的時候，李文豪一直在一線工作，今年2月底，李文豪也參加武漢疫情保障工作，疫情防控經驗豐富。《環球時報》採訪李文豪，他提到「當年在我們最累，壓力最大的時候，上海醫療隊隊員的抵達給了我們很大幫助。現在我們也希望能緩解上海醫務工作者的壓力。」

他指出，這次醫護援助行動，是自己生平第一次到上海，但他看到的是一個寂靜無聲的上海，街道上空蕩蕩的。

李文豪形容，跟兩年前的武漢一樣安靜，「我們隊員在從火車站到酒店的路上本來還在聊天，後來看到空闊寂靜的大街，大家不約而同沉默下來。」李文豪表示，希望能早日看到上海本來的面貌，「繁華而充滿活力。」

4月4日，上海市開展了全民核酸檢測，李文豪和其他同事當天在長寧區對8000餘人進行核酸採樣，他指出，隨著全面核酸檢測進行，陽性病例可能還會繼續增加，「我們已經做好進方艙工作的準備」。