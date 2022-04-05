疫情｜北京加強防控：養老機構、學校、進口貨物行業每周全員檢測

內地多地爆發疫情，北京市進一步加強疫情防控，於今日（5日）宣布四項措施，其中包括養老機構、學校、進口貨物3類重點行業每周至少開展1次全員核酸檢測。



當局宣布，對所有來（返）京人員，在繼續堅持原有管控措施基礎上，進一步嚴格落實個人防疫主體責任，抵京前或抵京後12小時內利用「京心相助」向所在社區（酒店、單位、村）等報備；抵京24小時後、72小時內開展1次核酸檢測；返京後7日內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所；提倡單位要求職工返崗前48小時內加做1次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前採取居家辦公。

其次，在原有「10+3」重點行業人群核酸篩查基礎上，增加養老機構、學校、進口貨物3類重點行業人群篩查，每周至少開展1次全員核酸檢測，可採取工作日每日20%比例開展。

此外，當地又強化物品檢測要求。當局表示，從近期國內和本市多宗確診病例溯源情況看，進口非冷鏈貨品傳播風險較高。當地將在繼續嚴格落實進口冷鏈食品常態化監測基礎上，對所有進口貨物如進口配件、水果、服裝及國際郵件等，定期開展檢測。

最後，在集中隔離人員方面，當局要求在集中隔離初期第2、3、5天進行抗原自測，第1、4天進行核酸檢測；對於封控區、管控區人員，在開展區域人群篩查初期第2、3、5天進行抗原自測，第1、4天進行核酸檢測；對於防範區人員，在開展區域人群篩查初期第2、4、5天進行抗原自測，第1、3天進行核酸檢測。

北京市疾控中心副主任龐星火今日通報，4月4日下午4時至5日下午4時，北京新增1宗新冠肺炎確診病例，為此前通報的朝陽區望京SOHO小金閣閣服裝店員工。目前，該傳播鏈已有9人感染。