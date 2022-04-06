上海疫情｜增1.7萬宗本土感染再創新高　今再開展核酸或抗原檢測

上海市衛健委通報，該市昨日（5日）新增17077宗本土感染，包括311宗本地個案和16766宗無症狀感染。

上海市公布，由於新增感染者數量仍處於高位，全市今日（6日）再開展核酸或抗原檢測。



在今日舉行的疫情記者會上，上海市政府副秘書長顧洪輝介紹，4月4日起開展全市核酸篩查，從已統計的數據來看，全市新增感染者數量仍處於高位。經專家綜合研判，上海市決定今日在全市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測，將前一次篩查發現的陽性感染者轉運、收治，然後再做一次篩查。

他介紹，4月1日至5日期間有陽性感染者的居民小區（單位、場所），將作為重點地區，再開展一次核酸篩查，主要採用10合1採樣檢測；上述期間沒有陽性感染者的居民小區（單位、場所），則開展一次抗原檢測。若抗原檢測結果為陽性，需進行單人單管核酸採樣覆核。

此外，快遞、外賣等從事城市服務保障且尚在流動中的人員，需要在屬地實施一次核酸篩查，採用單人單管採樣檢測；行動不便的病人和長者等特殊人群，將安排專人上門採樣。

本次檢測前核酸檢測陽性但正在落實轉運的人士，不列入本次核酸和抗原檢測範圍；本次檢測前混管檢測陽性但個人復核結果未出，則暫緩實施核酸和抗原檢測。對複核結果陰性的，再做一次單人單管核酸檢測。