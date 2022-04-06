上海疫情｜首設「親子方艙」同收同治　檢測陰性家長可陪患兒入住

在本輪疫情中，兒童感染新冠肺炎的風險明顯增加。周一（4日），上海市宣布，若家長同樣是陽性感染者，可同住在兒童區域陪護照顧患兒。

上海新國際博覽中心方艙醫院首次開設「親子方艙」。值得一提的是，檢測陰性的家長亦獲安排可陪同患兒入住。



上海新國際博覽中心方艙醫院是目前上海最大的方艙醫院，是上海首次開設「親子方艙」，採用「親子」收治模式。4月4日晚，該方艙醫院W1至W5區開始接收病人，約4000名患者陸續抵達，其中包括核酸檢測陽性的兒童及其家庭成員。

周一晚上9時15分，來自上海市多個區域的載有患兒家庭的救護車輛陸續抵達W2區入口，醫護人員以最快的速度為他們預檢和收治。在本批入院患者中，年齡最小的患兒僅2歲，隨母親入住；年齡最大的患者為一名68歲長者，與13歲的孫輩一起入住。截至4月5日上午8時，該病區已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人。

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上海兒童醫學中心相關負責人表示，該中心在入駐世博展覽館方艙醫院時，就計劃將330張床位用作親子患者的隔離收治。下一階段，在新國際博覽中心方艙醫院將沿用「親子」收治的模式， 近千張床位可以滿足近500個家庭的隔離收治 。

從目前收治的患兒情況來看，八成以上的家長核酸檢測為陽性（屬於家族聚集性感染），方艙醫院會採取「同收同治」。針對小部分核酸檢測陰性的家長，從人道主義的角度考慮並在家長充分知曉風險的前提下，方艙醫院也會安排家長陪同患兒入住。