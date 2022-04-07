遼寧台主播涉疫言論被指不當遭停職　網民：李文亮事件反覆上演

內地的新冠肺炎疫情持續，遼寧電視台都市頻道主播朱霞，因在個人社交賬號直播時，稱瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀卻「不能說為什麼」，而被遼寧電視台認為是發布涉疫不當言論，對其作出停職處理。



遼寧電視台都市頻道主播朱霞，在個人社交賬號直播時，稱瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀卻「不能說為什麼」。（視頻截圖）

據網傳影片顯示，朱霞在直播過程中說，「現在不容樂觀，你們答應我，出去的時候一定要多加小心。別看今天報道的，一個是于洪（區）、一個是和平（區），但是我告訴你，皇姑區其實……皇姑區的朋友，你們一定要聽我的，我不能說為什麽，聽我的就完了，一定要多加小心。」

公開資料顯示，朱霞出生於遼寧丹東，現任遼寧廣播電視台都市頻道《正在行動》、《新北方匯天下》、《新聞正前方》等多檔節目主持人，以端莊大方的風格受到當地觀眾的喜愛。

朱霞是遼寧當地知名的主持人。（微博）

就在朱霞直播後，有不少網民認為其語焉不詳的描述，反映了瀋陽當局在疫情防控資訊方面有所隱瞞，引發熱議。同時，亦有網民認為，朱霞的言論不負責任，作為一名知名主持人，發表此類言論容易引發恐慌。

網民評論：

「有什麼是不能讓民眾知道的」。



「敢說實話的人結局都不太好，顛倒黑白的社會」。



「新聞工作者如果有切實證據，你播發應該沒有問題，你用一個模棱兩可的語句來暗示，的確欠妥」。



「央視主持人趙普因為堅持說真話，被迫辭職，去大學當了教授」。



「李文亮的事情，反覆在上演。讓人說句話怎麼了，她一句話是能顛覆是咋滴」。



遼寧廣播電視集團（台）都市頻道對朱霞作出停職處理。（微博）

4月1日，遼寧廣播電視集團（台）都市頻道就事件給出調查處理結果，文件顯示，將暫停朱霞主持、採訪各項工作，並免去朱霞頻道播音管理部負責人職務，同時此事進行通報批評，暫停朱霞新媒體帳號更新等。

文件表示，遼寧台是省委和省政府的喉舌，播音員、主持人的言行不僅代表個人形象，更代表黨的媒體形象。集團黨委要求播音員、主持人深刻汲取此次宣傳事故教訓，舉一反三，引以為戒，自省自查，謹言慎行。都市頻道也要求全體主持人疫情期間，不得進行帶貨直播、不得發表涉疫言論。都市頻道責成朱霞作出深刻檢查與反思，頻道視反思情况及後續落實情况，保留進一步追究其責任的權利。