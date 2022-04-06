疫情｜深圳連續兩日本土零新增　全市學生周五起陸續返校

深圳的新冠肺炎疫情趨於平穩，自4月3日起已連續兩日本土零新增，全市學生將於本周五（8日）起陸續返校。



深圳全市3月21日起有序恢復社會生產生活秩序。（新華社）

深圳市教育局此前發布消息指，如深圳市疫情形勢持續平穩，將根據「分級、分區、分批」原則推進各級各類學校（園）返校復課工作。其中，4月8日，高中階段學校（含普高、中職等）高一、高二年級返校；4月11日，初三年級返校、高校畢業年級返校；4月18日，高校其他年級返校；初一、初二年級及小學、幼兒園返校時間由各區校園疫情防控專班根據本區疫情實際研究決定，不早於4月8日。

深圳市教育局表示，各學校要全面加強對返校師生員工的健康管理，要求師生員工返校前2天進行健康申報，師生員工及共同居住人返校前3天3檢，全覆蓋、無遺漏，建立所有師生員工健康台賬。

深圳市疫情防控指揮部周二（5日）晚發布〔2022〕5號通告，要求全市學校（含幼兒園）全體教職員工、學生返校第一周核酸檢測每天1檢；第二周開始，在校期間核酸檢測2天1檢。此外，暴露型服務行業從業人員，包括文體旅遊、公共交通、商超、娛樂場所、快遞外賣、農貿農批市場、建築工地、家政家電服務、環衛、保洁、保安、餐飲服務等將繼續執行核酸檢測2天1檢。

通告還指，戲院、博物館、圖書館、劇院、健身房、桑拿、按摩、足療、水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇本殺、密室逃脫等密閉場所按50%限流有序開放；學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等按50%限流有序開放（不早於所在區義務教育同學段學生返校時間）；各類餐飲機構落實好疫情防控要求，正常運營。行程卡帶星人員不得進入上述場所。市民進出小區、各類公共場所，乘坐公共交通工具須憑72小時核酸檢測陰性證明。