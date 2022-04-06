上海疫情｜周邊多座城市承接隔離人員　杭州千島湖多家酒店參與

上海疫情嚴峻，據官媒《環球時報》6日（周三）報道，南京、揚州等上海周邊的多座城市也已加入支援上海的行列，開始承擔密切接觸者、次密切接觸者的集中醫學觀察任務；杭州多家酒店也開始承接從上海轉運至此的密接、次密接人員。



報道指，揚州邗江區疫情防控指揮部一名工作人員透露，目前邗江區有三家酒店用於接待來自上海的密接留觀人員。負責邗江區三家酒店接待上海密接人員留觀工作的周姓負責人表示，邗江區三家酒店接待能力大約在450人左右，目前一切準備就緒，此次邗江區將要對接的是上海靜安區的密接留觀人員。

上海靜安區負責轉運協調的一名工作人員表示，靜安區的密接留觀人員將轉運到江蘇和浙江兩地，目前各個地方都已經做好了接收準備，但轉運的順序和人數尚未確定。

內媒《澎湃新聞》6日則報道稱，杭州千島湖多家酒店已開始承接來自上海的密接、次密接人員。其中開元龍庭酒店負責人透露，從4日起，該酒店已接待200餘人。酒店安排30多名服務人員保障被隔離人士的生活所需，另有政府部門的防疫小組入駐。

千島湖另一家酒店的負責人也表示，「據我所知，千島湖多家酒店這幾天都在為上海有關人員提供隔離場所」。

此外，在6日上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝通報稱，截至6日上午9時，此輪疫情上海市已累計排查在滬密切接觸者134745人，均已落實管控。