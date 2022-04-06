3月以來全國累計逾17萬宗本土感染　上海吉林疫情仍處發展階段

今天（6日）下午，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會。國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍介紹，自3月以來，全國有超過17萬宗本土感染，波及29個省份。目前，上海和吉林疫情仍處於發展狀態。



雷正龍介紹，3月1日至4月5日，全國累計報告本土感染者176455宗，波及29個省份，總體呈現流行範圍廣，規模性疫情與散發疫情交織，外溢病例及續發疫情多發等特點。

目前，上海和吉林疫情仍處於發展狀態。上海市疫情處於高峰期，累計報告感染者超過9萬宗，發生較多的社區傳播並外溢到多省多市，防控的形勢非常嚴峻。吉林省累計報告感染者超過6萬宗，長春市疫情持續進展，仍處於高位。

國家衛健委新聞發言人米鋒稱，全國新增本土確診病例和無症狀感染者快速增長，部分地區社區傳播仍未阻斷，疫情仍在高位運行。其中，上海疫情發展迅速，疫情防控正處在關鍵時期，國家衛健委已從全國15個省份調派逾3.8萬名醫務人員，以及每日238萬管核酸檢測的力量支援上海。

米鋒表示，除了繼續堅持「動態清零」，各地亦要加強隔離點和方艙醫院儲備，提升規模性疫情處置能力，並保障居民基本生活和就醫需求，加快推進長者接種疫苗。

吳尊友表示，只要將防控措施落實到每一個環節，疫情很快會得到好轉。（中新社）

在會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，目前疫情狀態持續的時間，取決於防控策略以及防控措施落實的力度，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，只要從嚴從實將防控措施落實到每一個環節，近期呈現的疫情多點散發的形勢很快會得到好轉。

他又提到，根據港府公布的數據，截至4月5日，第五波疫情已經造成116萬人感染，其中8136人死亡，顯示由Omicron引起的第五波香港疫情的致死人數，超過前四波總和；受全球疫情影響，特別是周邊國家及香港疫情高位運行，令國內的「外防輸入」壓力特別大。

針對近期出現Omicron新變種病毒「XE」，吳尊友指出，無論病毒如何變種，只要落實包括疫苗接種、做好個人防護措施，以及「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）等常態化防控措施，就能夠有效控制變種病毒的傳播。