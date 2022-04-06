貨車司機有上海旅居史被封車內7天？　杭州民警送2個飯盒令他淚崩

近日，一名有上海旅居史的貨車司機，在到達杭州的防疫檢查點時稱，自己過去7天內只吃了10個如雞蛋般大小的麵包，現場民警和醫護聽聞後的一個舉動竟令他嚎啕大哭，有網民還對此表示「大家都不容易」。



據《錢江晚報》報道，34歲的貨車司機陳振（化名），平日會在杭州和周邊城市之間來回運貨，因為他近日有上海旅居史，健康碼為黃碼，周二（5日）中午在杭州半山通道防疫檢查點接受檢查時，引起了在場民警的關注。

按照疫情防控工作，陳振需要做抗原檢測、核酸檢測再到集中隔離點進行隔離。聽聞如此反鎖的步驟之後，陳振稱自己好幾天沒有吃過米飯，7天只吃了10個小麵包。民警聽聞後，立即取來自己的飯盒和水果遞給陳振，另一名在場醫護還拿了一箱八寶粥給他，「來，餓壞了吧？你吃兩盒盒飯！管飽！」

現場閉路電視畫面拍到，陳振接過食物後用手抵住眼睛周圍，開始大哭，他邊哭邊說到，「真的謝謝你們，就是給你們添麻煩了。」在場民警稱，陳振因近幾日沒吃飽飯加之精神壓力大，情緒未免有些激動，「他全程都很配合我們的防疫工作，還一直說給我們添麻煩了，後面他也按照我們這邊的防疫政策在酒店開始隔離了。」

陳振今年34歲，來自河南商丘，通過駕駛貨車運輸貨物支撐一家四口的生活。談及那兩個飯盒和一箱八寶粥，陳振表示感謝，「在杭州感受到了溫暖，這點我肯定不會忘，這也是我止不住眼淚的原因，說實話，最近一直沒什麼活，精神壓力也大，實在忍不住才會在高速口哭的。」

據了解，向他伸出援手的民警和醫護分別是拱墅公安特警葉飛和浙江詹氏骨科醫院的醫生劉敏。

寧波要求關愛貨車司機

此外，寧波市疫情防控工作領導小組辦公室4月5日發布《關於進一步做好貨車司機疫情防控工作的通知》（簡稱《通知》），要求加強對貨車司機的關心關愛，落實精準管控，保障運輸暢通，增設專門核酸採樣點，保障貨車司機停車休息。

《通知》指，要嚴格落實來自中高風險區域貨車的點對點接送，屬地政府做好兜底保障。開闢貨車高速卡口綠色通道，保障應急物資運輸車輛便捷通行。嚴禁擅自阻斷高速公路、普通國省道幹線公路、農村公路，嚴禁防控措施簡單化、一刀切。行業主管部門要優化通行證辦理流程，為司機辦理通行證提供便利。

《通知》還要求各區（縣、市）協調解決停車難、住宿難等，不得無故拒絕司機住宿、就餐。在農貿市場、專業市場、商場超市、物流集散地等周邊劃定專門區域，設立貨車司機專用停車場，提供必要的生活配套服務。各鄉鎮（街道）要做好滯留司機、留宿車內司機的後勤保障服務，有條件的裝卸貨單位在加強管控的同時要為司機提供個性化、人性化服務。