上海疫情｜傳陽性患者寵物狗被當街打死　主人惋惜：做流浪狗也行

主人確診新冠肺炎後，寵物究竟該何去何從，是疫情爆發以來的熱門話題之一，或許深圳早前為集中隔離者提供寵物免費託管服務的做法，給了其他城市一個參考答案。但是周三（6日），再有新冠患者的寵物遭到防疫人員殺害，引發廣泛關注。



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網傳消息指，上海浦東新區曹路鎮星海家園，一名陽性患者被巴士拉走隔離，其一隻哥基寵物狗被留在小區外，惟車剛一開走，現場防疫人員就手持鐵鏟將該寵物狗打死。

有附近居民拍下事發畫面，現場傳出寵物狗的慘叫聲，在被防疫人員用鐵鏟擊打三下之後，寵物狗倒地不動。影片中亦能明顯聽到附近居民的制止和指摘聲。

另有聊天截圖顯示，一名自稱是狗主人的人員稱，因為家中沒有狗糧，自己被帶走隔離時將狗抱出，想託社區居委會幫忙照顧，但居委會不管也不讓再把狗送回家，無奈放在外面想保一條命，「做條流浪狗也行」，未料車一開走自己的寵物狗就被殺了。

值得注意的是，官媒《人民日報》2020年曾發表微博指，世衛表示寵物不會傳染病毒，呼籲大家在疫情之下善待每一個生命。

事件引發網民眾怒：

「打死動物甚麼時候立法」。



「請看：中國一線城市在疫情防控之下的不文明殘暴事件」。



「這場疫情揭開了上海部分人原始社會般的人性醜態」。



「上海新冠嚴重到人都管不過來了，還去管一條狗嗎」。



「後續無非就是『相關人員已停職批評教育並向寵物主人道歉且已獲得諒解』然後以後繼續『無害化處理』」。

