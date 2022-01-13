安徽寵物店老闆聲稱壓力大狂摔貓　網民怒斥：為何不打自己解壓

安徽蕪湖有寵物店被揭虐貓，一名男子將貓連續幾次提起再摔在地上，貓欲逃跑時再被捉住並摔地兩次。周二（11日），寵物店老闆承認片中人正是自己，解釋當時因被貓抓傷，情緒不穩才會有摔貓的行為。他就事件向公眾致歉，並透露最近會將寵物店的工作交予員工打理，



涉事的是蕪湖市萬達廣場一間專門出售貓隻的店舖。老闆表示，周二下午他餵貓吃驅蟲藥後，正在幫貓擦眼淚時被抓兩下，「一下沒控制好脾氣，就發生了視頻中的事」。目前，被摔的貓隻處於驚嚇狀態，但行動無異常。

老闆稱，當日下午3時許起先後接獲3、40通來電，有人謾罵亦有人詢問摔貓事件。他經營的一間貓咪咖啡店同樣接獲不少「謾罵」的來電，甚至有網民向門店的抖音、微博帳號發訊息罵他。

他表示，自己開店2年多，養貓6年多，「如果經常這樣對貓生意肯定做不了」，又稱家中和2間門店一共有超過150隻貓，若門店關閉停業，就不知該如何處理貓隻，「這件事確實是我不對。貓在我手上抓了兩道血印，不算嚴重。作為貓舍老闆，用這種方式處理是不妥當的。我不給自己找藉口，接受網友的批評」。

網民睇法：

對於這樣的人貓只是賺錢的工具，並不愛貓



壓力大沒控制住？咋不打自己幾下解壓



沒控制好情緒忍不住，那麼多東西不摔，就找貓摔？



壓力大摔貓，那以後壓力大是不是就可以殺人，然後說沒控制住，壓力太大了？



什麼都可以用壓力來為自己開脫了



那麼用力不就是虐貓嗎 怎麼不摔自己呢

