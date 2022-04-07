上海疫情｜千元買臨時通行證可自由出入？　警拘疑犯證無辦理能力

上海疫情未見緩和跡象，至今仍實施分區封控管理。網傳零售批發超市「麥德龍」採購者眾多，甚至有人聲稱可代辦上海疫情通行證，每張要價1000元（人民幣，下同）。

網民猜測，由於有人代辦通行證，才出現超市搶購的情況，質疑代辦通行證和集中採購顯然不利於防控。微信公眾號「上海網絡闢謠」否認有上述情況發生。



上海網絡闢謠引述警方通報稱，4月6日，網傳有人在網上售賣帶有「閔行區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室」公章的上海市防疫保障臨時通行證。警方調查後，拘捕某客運公司職工40歲男子陳某。

陳某初步交代，所屬公司承接部分疫情期間物資運輸任務，持有相關通行證，其為向朋友炫耀，將公司的通行證拍攝後在微信群中吹噓可代理辦證，實際並無辦理能力。

有人聲稱可代辦上海疫情通行證，每張1000元。（微博＠雷希穎）

至於網傳「麥德龍」採購者眾多，經上海闢謠平台核查，拍攝地是位於普陀區的「麥德龍」。普陀區相關部門表示，該賣場是由普陀區商務委批准開放的保供網點，進出賣場均需提供各區、相關單位防疫車輛通行證，以及相關人員24小時內核酸檢測證明。

由於查驗證件的流程較多，4月6日，商場周邊出現車輛駛入商場速度偏慢、在路邊排隊等候等情況，但商場內部沒有擁堵、哄搶等狀況。

網傳零售批發超市「麥德龍」採購者眾多。（微博＠Elyssayuu）

事實上，疫情期間保供人員需要持人員通行證或車輛通行證。不少持證單位和使用者均表示，相關部門管理嚴格，會隨時抽查相關證件是否按規定使用。

據介紹，不同保供對象會使用不同的證件，生鮮電商配送員一般持有人員通行證，而物流運輸員則需要車輛通行證。目前，保供、醫療、運輸、義工、環衛人員都可以申請人員通行證，申請時需要單位開具證明，並持有48小時核酸證明，由區相關部門發放證明。持證者離開或進入社區時都需要報備，明確當天從事的工作與保供有關。

車輛通行證是指車輛流通證明，需要人車對應，申請時需要車輛使用單位證明車輛適用於保供、醫療、運輸等情況，司機要提供48小時內核酸檢測報告陰性證明，由商務部門和公安部門審核。使用車輛通行證期間，司機必須保證每48小時內都有核酸檢測陰性報告。