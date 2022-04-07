上海疫情｜累計個案逾10萬　官方：全力做好2500萬人生活物資供應

上海新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增19982宗本土個案，包括322宗確診病例和19660宗無症狀感染者，其中15宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，12宗確診病例和19027宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾10萬。市政府新聞辦公室今日（7日）上午舉行疫情防控工作新聞發布會，會上提到，要全力以赴做好2500萬人民生活物資供應工作。



市衛生健康委一級巡視員吳乾渝會上表示，當局今日在全市範圍內繼續開展核酸檢測或抗原檢測，盡快實現風險人員早發現、早管控。副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通則介紹，當前上海市米麵糧油肉的儲存儲備比較充足，同時當局也已經鎖定備足市外蔬菜、豬肉等貨源，隨時調運當地。

會上提到，要全力以赴做好2500萬人民生活物資供應工作。（影片截圖）

針對生活物資難以抵達家門的現象，當局正全力以赴推進保障工作，一是努力解決採配效率不高的問題，堅持以集採集配、平價套餐作為保供的主要方式，對接超市賣場、電商平台、團餐配送等各類保供企業，積極組織貨源，擴大備貨規模，推出保供套餐，最大限度地覆蓋市民的基本需求等；二是努力解決生活物資供應節點網點缺乏的問題，建立保供白名單，將嚴格落實疫情防控措施的批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等網點解封出來等。

三是努力解決保供人力運力不足的問題，支持保供企業在全國統籌調配資源，引進充實新的保供人員，以及允許非涉疫原因被封控在小區的快遞小哥等保供人員，走出封控區，回到保供崗位等；四是全力打擊價格違法行為，加強生活物資供應價格監測，出台《關於疫情防控期間認定哄抬價格違法行為的指導意見》，嚴厲打擊哄抬物價、囤積居奇、以次充好、未明碼標價等違法行為，快速、嚴格查處了155件價格等違法案件，曝光了一批典型案例，後續將加大執法力度，從嚴從快查處價格違法行為，進行案例曝光等。

而針對嬰兒奶粉等母嬰產品購買難等問題，陳通表示當局已列其為重點保供事項，重點保障這類產品的調撥、運輸、配送等，並提請各大電商平台和商超優先接單和配送。在母嬰產品供應方面，對大眾化母嬰用品需求，重點依托聯華超市、麥德龍、家樂福等綜合性超市賣場企業來滿足，並會幫助企業協調暢通物流、末端配送等方面遇到的問題。他指，近10天來，上述超市賣場渠道日均銷售的嬰兒奶粉3500多罐，目前庫存量為13.32萬罐，貨源充足。

港城集團昨完成臨港氣膜實驗室搭建，雲南援滬醫療隊當日入駐。（澎湃新聞）

另一方面，港城集團昨晚完成臨港氣膜實驗室搭建，該項目選址在上海自貿區臨港新片區冰雪明城酒店多功能廳，雲南援滬醫療隊當日入駐。實驗室佔地面積3200平方米，可滿足200人團隊運營，啟用後每日可完成超100萬人份核酸檢測（按10:1混採）。

此外，設計容納1.36萬張隔離床位的上海臨港方艙醫院前晚（5日）正式開艙，迎來首批輕症和無症狀感染者。上海臨港方艙醫院由上海、江蘇、浙江三支醫療隊協作共管，將聯合開展醫療工作。