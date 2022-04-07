疫情｜全國逾200個「無疫小區」　居民可優先解封及免檢？

近日，全國多地先後公布「無疫小區」。截至4月5日，長春、南京、福州等地已有近200個無疫情小區。其中，吉林省周一（4日）宣布，首次對「無疫小區」、「無疫村」居民和已康復出院的新冠肺炎患者實行免檢。



4月1日，吉林市政府在新聞發布會上披露，「無疫小區」創建需同時滿足以下條件，首先是近14天小區內無新增病例或無症狀感染者，其次是小區內最後一名密切接觸者自末次暴露超過14天，核酸檢測為陰性，三是申報前2天對小區內所有人員完成一輪核酸篩查，均為陰性。

被評定為「無疫小區」後，小區的防控等級會調整為防範區。 「無疫小區」可根據疫情形勢降級管控或優先解封，可根據縣（市）區、開發區安排調整核酸檢測的方式和減少核酸檢測頻次。

日前，長春市委非公黨工委專職副書記趙國俊介紹，「無疫小區」按照屬地管理原則，由街道集中向縣（市）區、開發區申報，縣（市）區、開發區在進行查驗和公告公示後，將推薦名單報市裏備案。

為確保「無疫小區」認定規範、科學、精準，要求必須從申報之日起往前推算7天以上無一宗新增新冠肺炎確診病例、無一宗新冠肺炎密切接觸者，並且做到「敲門行動」排查到位、分區分級管控到位、核酸檢測組織到位等「八個到位」標準。