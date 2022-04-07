疫情致內地經濟受挫　餐飲零售旅遊等特困行業暫緩繳納養老保險費

受疫情等因素影響，內地經濟下行壓力進一步加大。據新華社報道，國務院總理李克強6日（周三）主持召開國務院常務會議，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度；部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。



會議指出，當前一些市場主體受到嚴重衝擊，有的甚至停產歇業，必須針對突出困難加大紓困和就業兜底等保障力度。一是對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，在今年第二季度實施暫緩繳納養老保險費，並將已實施的階段性緩繳失業和工傷保險費政策範圍，由餐飲、零售、旅遊業擴大至上述5個行業，緩解這些行業特別是中小微企業、個體工商戶資金壓力。

二是延續執行失業保險保障階段性擴圍政策，今年底前繼續向參保失業人員發放失業補助金，向參保失業農民工發放臨時生活補助。三是提高中小微企業失業保險穩崗返還比例，符合條件的地區可從60%提至最高90%；允許地方再拿出4%的失業保險基金結餘用於職業技能培訓，並向受疫情影響、暫時無法正常經營的中小微企業發放一次性留工培訓補助。

推動中小微企業融資增量

會議又指出，要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。一是加大穩健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕。增加支農支小（支持「三農」和支持小微企業）再貸款，用好普惠小微貸款支持工具，用市場化、法治化辦法促進金融機構向實體經濟合理讓利，推動中小微企業融資增量、擴面、降價。

二是研究採取金融支持消費和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務水平，優化保障性住房金融服務，保障重點項目建設融資需求，推動製造業中長期貸款較快增長。三是支持重點領域和薄弱環節融資，設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，人民銀行對貸款本金分別提供60%、100%的再貸款支持。做好用政府專項債補充中小銀行資本等工作，增強銀行信貸能力。