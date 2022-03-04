人均GDP已超越世界平均　林毅夫：中國2025年前可成為高收入國家

日前，國家統計局發布內地2021年國民經濟和社會發展統計公報，2021年內地人均GDP為80,976元人民幣（約1.25萬美元），比上年增長8.0%，人均GDP超越世界平均。



全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫預計，中國最快今年就能成為「高收入國家」，最晚2025年能實現這個目標。他表示，「這在人類歷史上將是一個重要的里程碑」。



國家統計局2月28日發布內地2021年國民經濟和社會發展統計公報，初步核算，全年國內生產總值（GDP）達1,143,670億元（人民幣，下同），比去年增長8.1%，全年人均GDP80,976元，比上年增長8.0%。

《中新社》日前專訪林毅夫，他指出，內地去年人均GDP與世界銀行2021年最新設定的高收入國家標準1萬2,695美元十分接近。從數據來看，中國距離世界銀行的高收入國家標準僅一步之遙。林毅夫預測，中國最晚2025年前可成為高收入國家。

林毅夫解釋，若按目前人民幣對美元的匯率計算，大陸應該2022年底就能跨過1萬2,695美元的門檻成為高收入國家。但由於高收入國家的門檻是按現價美元計算，美元匯率會波動，所以須留點餘地。

林毅夫指出，「我相信，在未來一年、兩年或是最慢到『十四五』規劃完成（2025年）前，跨過中等收入陷阱，一定可以實現。」

林毅夫也透露，現在生活在高收入國家人口占全世界比重約為16%，中國人口占全世界比重則約18%。如果中國順利跨過高收入國家門檻，全世界生活在高收入國家的人口就要「翻一番（倍）」多。

他提到，中國大陸要實現「第二個百年」（中共建政百年）目標，經濟需保持較高的增速。林毅夫指出，合理的增長目標是到2049年，中國人均GDP達到美國一半。

林毅夫續指，這意味著，從2019年到2049年的30年間，中國每年經濟增長率應該達到4.5%，他認為，「這是完全有可能的」。

林毅夫曾指出，中國經濟20年後將超過美國。（新華社）

對於中國離高收入國家還有多遠？官媒《經濟日報》則指出，中國雖有部分經濟指標已接近高收入國家門檻，但中國人均GDP尚未達到高收入國家的下限標準，離已發展國家的平均水平更是差距較大。「目前我國仍處於中等偏上收入國家行列，我們對此要有清醒的認識，不能有經濟發展可以鬆口氣、歇一歇的錯誤想法。」

《經濟日報》指出，對一個國家發展水平作出客觀評價，不僅要看其人均GDP/GNI，還要看其國民生活水平、收入分配機制是否公平合理等相關指標。

《經濟日報》提到，中國有人口基數大、幅員遼闊的國情特點，決定了地區之間、城鄉之間不均衡不協調的特徵仍十分突出。據統計顯示，目前全國也只有北京、上海、江蘇等11個省份的人均GDP超過全國平均值，其餘大多數省份尚徘徊在平均值以下。

《經濟日報》指出，在這11個省份內部，也有不少地市的人均GDP低於全國平均水平。比如，2020年廣東省21個地市中人均GDP超過全國平均水平的不過5個，山東省16個地市中也只有6個市的人均GDP超過全國平均水平。

《經濟日報》提到，當下全國人均GDP1.25萬美元的「蛋糕」，無論再怎麼精細切分，也無法達到人們對於「高收入」的期望。報道指出，一方面，要繼續做大蛋糕，通過深化供給側結構性改革，暢通經濟循環，另一方面，則要通過完善收入分配制度，助力共同富裕取得更大進展。

《經濟日報》強調，中國正處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的重要階段，也是跨越所謂「中等收入陷阱」的關鍵時期。百年變局疊加世紀疫情，發展不充分不平衡問題交織影響，給中國經濟帶來較大下行壓力。但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，支撐經濟穩定恢復的有利因素仍在不斷積聚。

《經濟日報》認為，只要發揮好中國經濟韌性強、潛力大的優勢，保持住戰略定力，「通過全國人民的共同努力，在不遠的未來就一定能真正邁上更高台階。」