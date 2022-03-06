長白山「-20℃冰下舞蹈」致敬北京冬奧運動員　網民盛讚：美到詞窮

日前，由國家級舞蹈員張婭姝表演的冰下中國舞《青女司霜》在網絡發布，該段舞蹈在長白山上拍攝，不論是在-20℃的雪地裡跳舞，或是在冰下僅2℃的水裡舞蹈，畫面都十分優美。據了解，該舞蹈是透過在冰雪上和冰面下的舞蹈致敬北京冬奧的運動員。



該段影片獲新華社盛讚，稱當傳統文化邂逅冰雪運動，「一顰一笑之間，美美與共。」，也有網民稱讚舞蹈「美到詞窮」。



3月3日，深圳三人行團隊導演郭吉勇與深圳市政協委員國家級舞蹈演員張婭姝聯合共創的國風冰下中國舞《青女司霜》在網絡發布。

《青女司霜》以中國冰雪女神「青女」為主角，舞蹈結合冰雪與水下獨舞，創造團隊在冰上鑿了一個冰洞，作為「時空之門」，以此連結冰上與冰下兩個世界，打造時空同舞、共賀冬奧的盛景。

青女是古代神話傳說中的霜雪之神，《淮南子·天文訓》曾這樣描述，「至秋三月，地氣不藏，乃收其殺。百蟲蟄伏，靜居閉戶。青女乃出，以降霜雪。」《青女司霜》舞蹈想呈現出如詩詞般的場景，於是安排舞者與山河共舞，希望能重現中國遠古上神的風采。

來自深圳的主創團隊「三人行」表示，此次作品的拍攝場地選擇在長白山的一個火山湖，冰封後形成一米深的冰層，四周山林環繞，非常適合展現霜雪之神的風采。

拍攝當日，長白山上的氣溫低至零下20℃ ，雪深達30釐米，現場僅有一間臨時小帳篷。同時，為迎合日照時間，當天下午4點前就要完成所有冰雪舞蹈拍攝，對於導演和拍攝團隊來說，是身體和心理的極限挑戰。而對舞者來說，是更嚴酷的挑戰。

為展現青女的曼妙身姿，舞出絕美風采，舞者張婭姝身上僅穿一件打底衫和外層薄紗，在零下20℃飄雪的環境下，她連跳4小時，最後凍到耳朵發紫、身體發抖、缺氧的狀態。此外，也由於雪深達30釐米，拍攝過程中，舞者張婭姝多次因雪面堆積太深，冰面太滑，重心無法穩定，摔跤不下20次。

除冰上舞蹈外，水下舞蹈也是一大挑戰。導演郭吉勇擅長拍攝水下舞蹈，曾拍攝水下舞蹈作品《祈》、《紅》。郭吉勇介紹，《青女司霜》作品採用了冰雪與水下獨舞的方式呈現 ：在冰上鑿出一個冰洞，作為「時空之門」，將冰上與冰下相連接，打造出時空同舞的景象。



郭吉勇提到，要拍攝張婭姝從冰層之上，躍入冰下的鏡頭時，水溫僅2℃。張婭姝只有一次跳水機會，為測試拍攝角度和安全性。郭吉勇、潛水員和水下安全員泡在冰水中近1個小時。

舞者張婭姝提到，自己為此次的水下舞蹈動作編排，做出了全新的創意聯動，再現「短道速滑」「花樣滑冰」「自由式滑雪大跳台」等冬奧項目，希望能詮釋奮力拼搏的奧運精神。拍攝團隊希望通過這種方式，將跳水、冰潛和攝影結合在一起展示藝術與速度之美，表達對奧運健兒們挑戰極限的敬佩。

郭吉勇透露，從水下獨舞到冰雪水下舞蹈皆以中國傳統文化為載體，希望通過冰雪水下創新的藝術形式，與中國傳統文化結合，讓全世界看到華夏千年的獨特魅力進一步樹立文化自信讓更多人深入瞭解中國文化。

三人行團隊提到，青女自古便是文人墨客口中的冰雪女神，是貫穿華夏千年文化的大IP，冰雪女神降世帶給人們的是美好、是純淨，是掩埋掉世間的一切不潔。三人行團隊提到，希望能讓大家感受到中國傳統文化的魅力和對美好生活的祝願。