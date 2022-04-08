疫情｜人民日報：「動態清零」尊重科學　是中國現階段最佳選擇

內地的本土疫情持續嚴峻，昨日（7日）新增24101宗本土感染，包括1540宗確診個案及22561宗無症狀感染，再創單日新高。官媒《人民日報》發文指，「動態清零」方針尊重科學、尊重規律，是中國現階段防疫的最佳選擇。



文章指，近期，全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，各地堅持「動態清零」總方針，抓實抓細疫情防控各項工作，堅決築牢疫情防控屏障，包括推廣「抗原篩查、核酸診」的監測模式，不斷提高「早發現」能力；緊盯傳播鏈條，及時進行流調溯源；精準實施封控區、管控區、防範區分類管理措施等。

文章表示，目前主要流行的Omicron變異株具有傳播速度快、隱性感染和輕症病例比例高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致發現和防控疫情工作更加困難。但越是這樣，越要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，這既能減少疫情對人民身體健康和生命安全的危害，又能最大限度地平衡社會經濟發展和疫情防控之間的關係。堅持「動態清零」總方針，是「努力用最小的代價實現最大的防控效果」的必然要求，是尊重科學、尊重規律的有力體現。

文章強調，在中國地域廣闊，各地醫療衛生條件存在差異，疫苗接種在不同人群之間存在不平衡性，同時老年人口基數大的背景下，「動態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，力爭在短時間內做到「動態清零」是最經濟、最有效的疫情防控策略。