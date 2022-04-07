上海疫情｜人民日報：有人鼓吹「與病毒共存」　需棄「躺平」心態

上海疫情嚴峻，官媒《人民日報》今日（7日）發表評論文章稱，在輿論場上有一些「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，有的借疫情鼓譟「躺平」、「與病毒共存」等消極言論。

文章稱，對此要保持高度警惕，越是防疫吃緊，越要摒棄「躺平」心態。



文章稱，Omicron傳播快、傳播力增強，且感染者大多無症狀，感染後不易被發現。一旦「放開」，造成醫療資源擠兌，導致大量的老人或有基礎疾病者等可能出現死亡，以及大面積感染後可能產生新的病毒變異，後果不堪設想。

文章又稱，疫情爆發以來，內地始終堅持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身體健康放在第一位，確實付出了不小的成本。任何防控措施都會有一定的代價，但同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得的。

文章又稱，內地堅持「動態清零」總方針，用最小的成本、最短的時間、最快的速度阻擊了局部疫情反彈，確保了產業鍊和供應鏈的穩定，實現了經濟發展和疫情防控的全球領先。事實證明，「動態清零」做法符合國情，符合科學規律，效果是好的，成本也是最小的。

文章最後表示，越是防疫吃緊，越要摒棄「躺平」心態。面對嚴峻的疫情防控形勢，要堅持「動態清零」總方針不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，把黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署落到實處。

上海6日新增19982宗本土個案，包括322宗確診病例和19660宗無症狀感染者。截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾10萬。