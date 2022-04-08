2021人口統計出爐 出生人口唯一破百萬　廣東成生育大省？

國家統計局日前發布2021年人口數據，各省陸續發布2021年出生人口數據。根據23個省份發布的數據，僅廣東、河南、山東和河北等4省出生人口超過50萬人，其中廣東省是唯一出生人口超100萬人的省份，2021年廣東出生人口為118.31萬人。



近年，低出生率多次成為內地輿論關注焦點，官方鼓勵生育推出三孩政策，各地方也都有相關的配套。但根據2021年資料，有九個省分人口出現自然負增長，包括河北、江蘇、湖南、湖北、山西等。值得一提地是，湖南、山西等多省都是近幾十年來人口自然增長率首次轉負。

2021年廣東出生人口數量為118.31萬人，在已公佈出生人口數據的省份中，廣東出生人口數量排名第一，也是唯一一個超過100萬的省份。河南和山東則分列二三位，出生人口數量分別為79.3萬人和75.04萬人。河北的出生人口也超過了50萬大關，為53.3萬人。

除了4個出生人口超過50萬的省份外，廣西、江蘇、湖南、貴州、浙江和雲南等省份2021年出生人口都介於40萬到50萬之間。

廣東人口第一大省：出生和常住人口皆居冠

廣東省統計局的數據顯示，2021年廣東常住人口高達1.268億人，超過山東（1.017億人）、河南（9883萬人）和江蘇（8505.4萬人）。從規模上來看，廣東的常住人口總量接近1.27億人。除了在國內可以排第一外，即便放在世界各大經濟體中，廣東常住人口數量也能排在前列。

內地出生率連年下滑，近年社會掀起一片檢討聲浪，降低法定婚齡是其中之一。(資料圖片)

《新京報》報道稱，據日本總務省公佈的數據，截至2020年10月1日，日本總人口為1.262億人，按聯合國數據日本人口排在世界第11位，這是自1950年各國有比較數據以來日本首次跌出前十。

報道稱，預計2021年日本的出生人口數量還將大幅減少。2021年廣東的出生人口數量也是全國第一，廣東的人口出生率和自然增長率也保持相對較高的水平。2021年廣東人口出生率和自然增長率分別為9.35‰和4.52‰。這代表2021年廣東的人口總量大概率超過日本。

此外，廣東也是中國經濟第一大省。2021年廣東的GDP為12.4萬億元（人民幣，下同），成為首個GDP突破12萬億元的省份。與之相比，經濟第二大省江蘇去年的人口自然增長率為-1.1‰，因此也創下了1950年以來首次轉負紀錄。

同樣作為沿海經濟大省的浙江人口出生率和自然增長率也僅為6.90‰和1.00‰。不過，在常住人口增量方面，浙江卻是超過了廣東。去年浙江常住人口新增71.7萬人，超過廣東常住人口新增的60.4萬人，這也是浙江在該指標上首次超過廣東。

廣東生育意願高於其他省份：年輕人口多

新京智庫梳理2021年廣東省各市出生人口數據發現，在已公佈數據的各個市中，廣州以戶籍出生人口11.80萬人排在第一位，汕頭全年出生人口也達到7.63萬人，出生率高達13.2‰。梅州全年出生人口也將近5萬人，為4.99萬人。

廣東省除了省會廣州和潮汕等地的出生人口數量較高外，其他一些市的出生人口數量則較少。例如，東莞去年雖然出生率高達12.03‰，但是出生人口僅有3.22萬人。江門和陽江去年的出生人口也分別只有3.43萬人和1.93萬人，出生率更是低於全省平均水平，分別為8.54‰和7.42‰。

少子化等問題愈趨嚴重之際，「三孩政策」的配套措施備受關注。（中新社）

廣東能維持高生育率的關鍵在於，潮汕等地的生育意願比較高，另一方面廣東流入的人口最多，流入人口以青壯年為主，育齡年齡段的人口較多。

2021年，時任廣東省統計局局長楊新洪曾表示，廣東省外流動人口規模的不斷擴大，有效地推動了廣東常住人口總量的上升。10年來，廣東省外戶籍淨遷入人口達312.02萬人。在廣東的外來人口分佈中，除了鄰近的湖南和廣西是人口流入的主要地區外，勞動力大省河南也是廣東外來人口主要來源地之一。

《新京報》指出，人口結構相對年輕也是廣東省能成為生育大省的原因。根據第七次全國人口普查數據顯示，廣東常住人口中，0到14歲人口佔18.85%；15到59歲人口佔68.80%；60歲及以上人口佔12.35%，其中65歲及以上人口佔8.58%。

廣東65歲及以上人口佔8.58%的水平，位居全國倒數第三，比全國（13.5%）低4.92個百分點。相比之下，江蘇、上海65歲以上人口均已超16%，按國際標準，這兩地已經進入深度老齡化社會。

廣東年輕的人口結構也使人口紅利優勢較明顯，自然人口保持增長，疊加外來人口，帶動廣東人口一直保持穩定增長。

暨南大學經濟與社會研究院副院長盧晶亮曾指出，廣東現在享受的人口紅利，主要是流入的年輕人比較多，但隨著產業結構調整，未來要想向人才紅利轉變，就要想方設法吸引高技能勞動力。

此外，為吸引年輕人流入，廣東省也在逐步放寬落戶政策。去年12月20日《廣東省新型城鎮規劃（2021-2035年）的通知》正式印發，提出調整完善廣州、深圳兩個超大城市的落戶政策， 鼓勵中心城區與郊區新區採取差別化落戶政策。

廣東省內江門和惠州等地也曾印發文件，提出全面放開落戶限制，取消參保要求、居住年限、就業年限等落戶限制，不附加任何條件，實行按戶口遷入途徑分類登記備案的「零門檻」准入政策。

《新京報》指出，人口規模優勢、出生人口優勢和年輕人口優勢，這三個優勢將成為廣東經濟持續保持增長的重要因素。

此外，2021年​​​​內地官方推出三孩政策後，相關的配套措施備受關注。廣東省去年12月1日宣布，女方在國家規定的98日產假基礎上，可再享受80日獎勵假，合共178日，而男方亦可享15日陪產假。廣東省亦積極推出相關配套措施鼓勵生育。