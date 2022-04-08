山東已婚男確診　足跡指5天內到女同事家8次　女方辯稱：來修水管

近來中國大陸疫情持續延燒，部份地區開始嚴加控管。日前一名山東男子，因確診接受疫調，意外發現他在5天內出入女同事家8次，使該女子居住的社區被封。而女子聲稱該男是來幫她「修水管」，不過此說法不被鄰居買單，更讓她遭受網路欺凌。



據陸媒《光明日報》報道，山東淄川區一名早已娶妻生女的34歲保險公司高階男主管，日前確診後，疫調足跡顯示他曾在3月23日至27日間，出入單身女同事居住的「嘉怡城」8次，除從早到晚都待在同個地方，甚至凌晨也曾在此出沒。後來整個社區因為他而被封，居民也在凌晨收到通知，所有人都必須接受PCR檢測。

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該女子在社區的微信群組裡被鄰居抨擊是小三，她在群組中提到，因為家裡的東西壞了，才會請主管幫忙維修，兩人都不知道自己是密切接觸者和感染者，更沒有想要故意傳播。不過她的說法並不被其他住戶接受，有人批評她，「還在狡辯，半夜來修？」、「5天來了8次修不好，就不要修了，找個專業的吧」。

事後，兩人的身分都遭到網友起底，並受到網路欺凌。但仍有部分網友認為，即使兩人都有錯，但畢竟是他們的私事，而他們也是疫情受害者，沒有必要批評。目前最重要的還是共體時艱，好好配合辛苦的醫療人員。

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