杭州殺妻案二審維持死刑原判　狠夫碎屍沖馬桶一度引發轟動

浙江杭州2020年7月發生一宗轟動全社會的殺妻案，殺人犯許國利因家庭矛盾，趁妻子來惠利熟睡之際將其殺害，後分屍拋棄，部分屍塊還通過馬桶沖入化糞池。

今日（2022年4月8日），法院對案件進行二審宣判，並維持對許國利的死刑宣判。



法院對殺妻案進行二審宣判，維持對許國利的死刑宣判。（「浙江天平」微信公眾號）

杭州殺妻案被告人許國利故意殺人（上訴）一案，今日進行二審宣判。浙江省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判；對許國利的死刑判決，依法報請最高人民法院核准。

二審中，許國利作無罪辯護，其辯護人提出許國利在偵查、起訴和一審階段的有罪供述內容真實性存疑。對此，法庭認為，許國利在偵查、審查起訴、一審庭前會議、一審庭審等訴訟環節，面對不同的辦案人員，特別是在檢察人員、審判人員明確告知其訴訟權利和法律後果的情況下，仍自願做出穩定有罪供述，應予採信。

上訴人許國利和辯護人提出原判據以定案的證據未能達到確實、充分的認定有罪標準。對此，法庭認為，許國利關於作案經過的供述均有客觀性證據相印證，原判認定許國利有罪的證據均已查證屬實，證據之間相互印證，不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問，證明過程符合邏輯與經驗。許國利歸案後多次供認其係預謀殺人，其檢舉揭發經有關機關核實均不能構成立功，原判量刑符合刑法規定。

綜上，浙江省高級人民法院認為，許國利因婚姻家庭矛盾故意剝奪其妻子生命，行為構成故意殺人罪。許國利有預謀地作案，並編造虛假信息掩蓋罪行，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，社會危害極大，罪行極其嚴重，應予依法懲處。原判定罪和適用法律正確。量刑適當。審判程序合法。故作出前述裁定。